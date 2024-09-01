Диетолог рассказала, как выглядит отравление арбузом

Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Сабина Карсиева утверждает, что умеренное потребление арбуза благотворно влияет на организм, поскольку этот продукт богат витаминами C и группы B, каротиноидами, калием и другими полезными веществами.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

При этом стоит помнить, что некачественный арбуз может вызвать отравление, предупреждает доктор в интервью изданию "Аргументы и Факты".

По словам Карсиевой, симптомами отравления арбузом являются тошнота, рвота, диарея, боль или дискомфорт в животе, повышение температуры и слабость. Если эти симптомы усиливаются, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, диетолог советует не злоупотреблять арбузом, так как высокое содержание сахара в нём может привести к серьёзной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей с сахарным диабетом. А избыток антиоксиданта ликопина может вызвать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).

Бахчевая культура. Плод — тыквина, шаровидной, овальной, уплощённой или цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в виде полосок и пятен; мякоть, как правило, розовая, красная, малиновая, реже — белая и жёлтая.



Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).

