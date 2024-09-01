Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц

Диетолог рассказала, как выглядит отравление арбузом

Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
1:04
Здоровье

Врач-диетолог Сабина Карсиева утверждает, что умеренное потребление арбуза благотворно влияет на организм, поскольку этот продукт богат витаминами C и группы B, каротиноидами, калием и другими полезными веществами.

Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

При этом стоит помнить, что некачественный арбуз может вызвать отравление, предупреждает доктор в интервью изданию "Аргументы и Факты".

По словам Карсиевой, симптомами отравления арбузом являются тошнота, рвота, диарея, боль или дискомфорт в животе, повышение температуры и слабость. Если эти симптомы усиливаются, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, диетолог советует не злоупотреблять арбузом, так как высокое содержание сахара в нём может привести к серьёзной гликемической нагрузке на организм, особенно у людей с сахарным диабетом. А избыток антиоксиданта ликопина может вызвать тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
Бахчевая культура. Плод — тыквина, шаровидной, овальной, уплощённой или цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в виде полосок и пятен; мякоть, как правило, розовая, красная, малиновая, реже — белая и жёлтая.

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Последние материалы
Кому стоит есть сливы и как это правильно делать
Как заработать на недвижимости: 3 возможности
Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта
Как баклажаны и кабачки могут повлиять на здоровье
Диетолог назвала диарею и боли в животе симптомами отравления арбузом
Как помочь клубнике перезимовать: сентябрьский план ухода
Тренер Кaспaрoвa поставила флаг на вершине Арарата на высоте 5137 метров
НИЯУ МИФИ запускает серийное производство плазменных двигателей для малых спутников
Россиянам назвали топ-3 акции для инвестирования в 2024 году
Почему растяжка важна для сохранения здоровья суставов и мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.