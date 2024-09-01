Диетолог объяснил, почему плотный завтрак — лучшее решение для сохранения стройности

Диетолог посоветовал делать завтрак самым плотным приёмом пищи в течение дня

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал, что многие специалисты рекомендуют начинать день с плотного завтрака.

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Шкитин пояснил, что этот совет связан с особенностями работы пищеварительной системы. После завтрака первые нутриенты поступают в кровь в большом количестве, и организму требуется время для переваривания пищи и усвоения питательных веществ.

"Если вы плотно позавтракаете, организм успеет переварить пищу в течение дня. При этом важен не объем еды, а её калораж — более питательные и жирные продукты усваиваются и перевариваются дольше", — пояснил Шкитин в разговоре с РИА Новости.

Специалист рекомендует употреблять на завтрак около 40 % суточного рациона, чтобы организм успел сжечь все калории. В противном случае непотраченные калории будут откладываться и приводить к набору лишнего веса. "Английский" завтрак, включающий жареные сосиски или колбаски, овощи, яичницу-глазунью и тосты с маслом, считается достаточно сытным и соответствует рекомендациям.

Шкитин также отметил, что на обед должно приходиться около 30 % суточного калоража, на ужин — 20 %, а на перекусы — около 10 %. Ужин лучше делать лёгким и белковым, так как для расщепления и переваривания белка требуется меньше времени и энергии организма.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной. В Российской Федерации все три вида калории допущены к использованию в качестве внесистемных единиц без ограничения срока с областью применения «промышленность». В то же время Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) относит калорию к таким единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются».

