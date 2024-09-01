Авокадо помогает бороться с повышенным давлением и отёками, утверждает диетолог

Диетолог посоветовала есть авокадо каждый день для поддержания здоровья

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Авокадо — это продукт, который следует употреблять регулярно для поддержания физического и эмоционального здоровья. Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева в своём интервью агентству городских новостей "Москва".

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Специалист отметила, что в 100 граммах авокадо содержится примерно треть суточной нормы витамина B9 и никотиновой кислоты. Эти вещества необходимы для нормальной работы центральной нервной системы, поэтому при регулярном употреблении авокадо уровень стресса снижается.

Кроме того, в авокадо содержится пятая часть суточной нормы калия. Этот тропический плод особенно полезен для людей с повышенным давлением и отёками.

Авокадо также положительно влияет на пищеварение и нормализует уровень холестерина и сахара в крови благодаря высокому содержанию пищевых волокон.

Однако стоит помнить, что авокадо содержит много калорий. Тем не менее этот продукт можно включить в ежедневный рацион, главное — не превышать норму в 50 грамм в сутки.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.

Важная плодовая культура. Плоды растения также называются «авокадо»: их мякоть питательна, богата витаминами и важными минеральными веществами. Помимо плодов используют древесину: она идёт на изготовление мебели, применяется как строительный материал.

