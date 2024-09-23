Каждый день с творогом: что происходит с вашим телом

Вредно или полезно есть творог каждый день

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Творог — это не просто вкусный кисломолочный продукт, но и ценный источник кальция, витаминов и минералов. К тому же он богат белком, что делает его незаменимой частью рациона. Но как насчёт ежедневного потребления? Не принесёт ли это вреда?

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Для всех любителей творога есть хорошая новость: этот продукт можно есть каждый день, но с некоторыми оговорками:

Во-первых, важно соблюдать рекомендованные порции: взрослому достаточно 200 граммов в сутки, детям — 60-100 граммов, а младенцам — не более 20 граммов.

Во-вторых, учитывайте индивидуальные противопоказания. Если у вас есть определённые заболевания, лучше проконсультироваться с врачом перед добавлением творога в ежедневный рацион.

В-третьих, выбирайте творог с невысоким содержанием жира, оптимально — 5-9%. Такой продукт принесёт только пользу при регулярном употреблении.

Какие же плюсы можно получить, съедая творог ежедневно?

Здоровые зубы и крепкие кости

Кальций, содержащийся в твороге, необходим для поддержания здоровья костей и зубов.

Забота о сердце

Умеренное потребление творога помогает укрепить сосуды и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Поднятие настроения

Творог богат триптофаном — аминокислотой, связанной с выработкой серотонина, который часто называют гормоном счастья.

Контроль веса

Высокое содержание белка в твороге способствует длительному чувству сытости, что может помочь в борьбе с лишним весом.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки. Официально принято классифицировать творог, выработанный традиционным способом, по содержанию в нём жира. Согласно ГОСТу РФ, по физико-химическим показателям творог подразделяется на следующие категории: обезжиренный, нежирный, классический и жирный. Также по способу изготовления выделяют такие виды творога, как простой, мягкий, а также зернёный творог, который является разновидностью творога пониженной жирности.





Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL). L-триптофан является протеиногенной аминокислотой и входит в состав белков всех известных живых организмов. Относится к ряду гидрофобных аминокислот, поскольку содержит ароматическое ядро индола. Участвует в гидрофобных и стэкинг-взаимодействиях.



