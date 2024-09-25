Как сохранить улыбку: продукты, которые портят зубную эмаль

Многие стремятся к красивой улыбке и стараются избежать лишних расходов на стоматологические услуги. Важно не только соблюдать регулярные гигиенические процедуры, но и внимательно подходить к выбору продуктов и напитков, которые входят в наш рацион.
Некоторые из них могут существенно повлиять на состояние зубной эмали, нанося ей вред. Чтобы сохранить зубы здоровыми, стоит обратить внимание на то, какие продукты следует употреблять с осторожностью:
Чай, хоть и известен своими полезными свойствами, способен оставлять на зубах стойкий налёт. Более того, при чрезмерном его употреблении эмаль может ослабевать, что делает зубы более уязвимыми.
Кофе обладает аналогичными свойствами, что и чай, поэтому также следует контролировать его количество в рационе.
Эти продукты можно употреблять, но в умеренных количествах. Из-за содержания уксуса, они могут негативно сказываться на состоянии зубной эмали при чрезмерном употреблении.
Кислые ягоды и фрукты полезны для общего здоровья, но их кислотность может разрушать зубную эмаль. После их употребления рекомендуется хотя бы прополоскать рот, а в идеале — почистить зубы.
Эти продукты могут застревать в трещинах и промежутках между зубами, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, что также негативно влияет на здоровье зубов.
Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%. Воды в зубной эмали меньше, чем в остальных органах, 2—3 %. Твёрдость достигает 397,6 кг/мм² (250—800 по Виккерсу). Толщина слоя эмали различается на различных участках коронковой части зуба и может достигать 2,0 мм, а у шейки зуба почти отсутствует.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.