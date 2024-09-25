Как сохранить улыбку: продукты, которые портят зубную эмаль

Чай и кофе влияют на зубную эмаль: что важно знать

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие стремятся к красивой улыбке и стараются избежать лишних расходов на стоматологические услуги. Важно не только соблюдать регулярные гигиенические процедуры, но и внимательно подходить к выбору продуктов и напитков, которые входят в наш рацион.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

Некоторые из них могут существенно повлиять на состояние зубной эмали, нанося ей вред. Чтобы сохранить зубы здоровыми, стоит обратить внимание на то, какие продукты следует употреблять с осторожностью:

Чай

Чай, хоть и известен своими полезными свойствами, способен оставлять на зубах стойкий налёт. Более того, при чрезмерном его употреблении эмаль может ослабевать, что делает зубы более уязвимыми.

Кофе

Кофе обладает аналогичными свойствами, что и чай, поэтому также следует контролировать его количество в рационе.

Солёные огурцы и помидоры

Эти продукты можно употреблять, но в умеренных количествах. Из-за содержания уксуса, они могут негативно сказываться на состоянии зубной эмали при чрезмерном употреблении.

Кислые ягоды и фрукты

Кислые ягоды и фрукты полезны для общего здоровья, но их кислотность может разрушать зубную эмаль. После их употребления рекомендуется хотя бы прополоскать рот, а в идеале — почистить зубы.

Чипсы и сухарики

Эти продукты могут застревать в трещинах и промежутках между зубами, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, что также негативно влияет на здоровье зубов.

Уточнения

Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%. Воды в зубной эмали меньше, чем в остальных органах, 2—3 %. Твёрдость достигает 397,6 кг/мм² (250—800 по Виккерсу). Толщина слоя эмали различается на различных участках коронковой части зуба и может достигать 2,0 мм, а у шейки зуба почти отсутствует.





Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



