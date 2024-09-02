Эти 5 советов помогут вам оставаться здоровыми и красивыми

5 полезных советов для здоровья и красоты

Фитнес-тренер и нутрициолог Александр Ткачев дал пять важных советов, которые помогут сохранить здоровье и красоту. В интервью для Life. ru он поделился своими рекомендациями, начиная с необходимости поддержания качественного сна. Ткачев отметил, что регулярный сон нормализует выработку гормонов голода и насыщения, что помогает избежать переедания. Он также подчеркнул, что сон на спине может способствовать уменьшению морщин и предотвращению их появления.

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Следующий совет тренера касается тренировок на ноги. По словам Ткачева, такие упражнения способствуют поступлению кислорода и питательных веществ в ткани, что положительно сказывается на метаболизме кожи. Он также рекомендует выполнять лимфодренажную дыхательную гимнастику, которая улучшает циркуляцию лимфы и общее состояние организма.

Ткачев также акцентировал внимание на важности кардионагрузок. Он пояснил, что кардиоразминка с высоким пульсом перед силовой тренировкой помогает укрепить сердце и подготовить его к интенсивной физической активности.

Последний, но не менее важный совет касается питания. Тренер советует увеличить потребление белка и овощей, избегая при этом низкокалорийных диет, которые могут негативно повлиять на внешний вид и общее состояние организма.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

