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Гречка без пользы: что портит её ценность

Продукты, которые не стоит добавлять в гречку
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Здоровье

Гречка считается полезным продуктом, но не все знают, что её полезные свойства могут значительно снижаться, если сочетать её с определёнными продуктами.

Продукты, которые не стоит добавлять в гречку
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0

Одним из первых советов нутрициологов является приготовление гречки на воде, а не на молоке. Молоко замедляет усвоение из гречки таких важных микроэлементов, как цинк и железо, которые и без того не очень легко усваиваются организмом.

Кроме того, эксперты по питанию настоятельно рекомендуют избегать добавления в гречку сахара, мёда, варенья и цукатов. Эти продукты могут способствовать развитию ожирения и сахарного диабета.

Ранее мы уже объяснили, чем вредно добавлять сахар в гречку. 

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae). Многолетние или изредка однолетние злаки с листьями линейной формы. Колоски с одним обоеполым анемофильным цветком, размещены в два ряда с одной стороны колосовидных веточек. Зерновки покрыты блестящими кожистыми цветковыми чешуйками.
 

Нутрициоло́гия (от лат. nutritioпитание и греч. λόγοςучение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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