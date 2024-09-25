Гречка без пользы: что портит её ценность

Продукты, которые не стоит добавлять в гречку

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гречка считается полезным продуктом, но не все знают, что её полезные свойства могут значительно снижаться, если сочетать её с определёнными продуктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, CC BY-SA 3.0

Одним из первых советов нутрициологов является приготовление гречки на воде, а не на молоке. Молоко замедляет усвоение из гречки таких важных микроэлементов, как цинк и железо, которые и без того не очень легко усваиваются организмом.

Кроме того, эксперты по питанию настоятельно рекомендуют избегать добавления в гречку сахара, мёда, варенья и цукатов. Эти продукты могут способствовать развитию ожирения и сахарного диабета.

Ранее мы уже объяснили, чем вредно добавлять сахар в гречку.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae). Многолетние или изредка однолетние злаки с листьями линейной формы. Колоски с одним обоеполым анемофильным цветком, размещены в два ряда с одной стороны колосовидных веточек. Зерновки покрыты блестящими кожистыми цветковыми чешуйками.





Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. В отличие от диетологии, нутрициология не занимается изучением и подбором питания для сохранения здоровья при различных патологиях, а также отличается комплексным подходом к изучению проблемы питания.



