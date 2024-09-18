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Почему помидоры и огурцы не стоит смешивать в салате

Почему помидоры и огурцы несовместимы в салатах
1:00
Здоровье

Многие гурманы обожают сочетать мясо с помидорами и огурцами, а популярность помидорно-огуречного салата вообще вне конкуренции. Однако есть одно важное предостережение: употребление этих овощей вместе может свести на нет всю их пользу. Это особенно важно учитывать тем, кто не только ценит вкус, но и стремится к здоровому питанию.

Почему помидоры и огурцы несовместимы в салатах
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Почему помидоры и огурцы не стоит есть вместе?

Оба овоща полезны, но их сочетание не так удачно. В огурцах содержится фермент, который разрушает витамин C и мешает его усвоению. А ведь именно помидоры богаты этим витамином! Поэтому, съедая помидоры и огурцы вместе, вы лишаете свой организм пользы.

Хотите сохранить все полезные свойства этих овощей?

Ешьте их отдельно! Но если вы всё же не можете отказаться от любимого салата, не переживайте: он не приносит вреда, хотя и не так полезен, как хотелось бы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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