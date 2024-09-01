Стало известно, отчего могут лопнуть сосуды в глазах на фоне полного здоровья

Офтальмолог Наталия Боша: сосуды в глазу могут лопаться из-за повышенного давления

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Зрение

Одна из самых распространённых причин кровоизлияний в склеру глаз — повышенное артериальное давление, сообщила офтальмолог Европейского Медицинского Центра Наталия Боша. Она объяснила "Газете.Ru", отчего ещё могут лопаться сосуды в глазу.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

"Повышенное артериальное давление, в том числе во время резкого физического напряжения, часто служит причиной лопающихся сосудов в глазах. Также к этому приводит хрупкость сосудистой стенки по разным причинам — атеросклероз, васкулиты, недостаток витамина C. Сосуды могут лопаться из-за травм, например после ударов или попадания в глаз инородного тела. Подобное состояние могут спровоцировать и кроверазжижающие препараты или заболевания крови, которые сопровождаются нарушением свёртываемости", — предупредила врач.

Ещё одна частая причина — синдром сухого глаза. "Чаще всего это происходит при длительной работе с экранами: конъюнктива пересыхает и сосуды могут лопнуть", — уточнила собеседница издания.

"Геморрагические формы конъюнктивитов, послеоперационные состояния, сосудистые аномалии глаза или головного мозга тоже могут стать причиной кровоизлияний", — добавила она.

Если кровоизлияния стали происходить чаще на фоне полного здоровья, следует обратиться к специалисту, посоветовала доктор.

Уточнения

Субконъюнктивальное кровоизлияние (или субконъюнктивальное кровотечение), также известное под именем гипосфагма — кровотечение под конъюнктиву. Конъюнктива содержит много мелких, хрупких кровеносных сосудов, которые легко повреждаются или ломаются. Когда это происходит, кровь просачивается в пространство между конъюнктивой и склерой.

