Такая операция проведена впервые в РФ: искусственный клапан лёгочной артерии установили через вену на ноге

Впервые в России проведена транскатетерная установка протеза клапана лёгочной артерии

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первую в России транскатетерную имплантацию самораскрывающегося протеза клапана лёгочной артерии провели в Морозовской детской больнице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

Фото: TG Сергея Собянина is licensed under public domain

Такой протез ставят подросткам, которым в младенчестве лечили хирургическим путём врождённый порок сердца. По мере роста отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности и требует повторного вмешательства.

Новый клапан виртуозы-хирурги умудряются вшить в сердце через вену на ноге, что позволяет избежать сложной, долгой и травматичной операции на открытом сердце.

Первые пациенты — подростки 15 и 16 лет, перенесшие операцию, — чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара спустя несколько дней, добавил градоначальник.

Уточнения

Кардиохирурги́я (от καρδία «сердце»), называемая иногда сердечно-сосудистая хирургия, в США также кардиоторакальная хирургия — оперативное лечение патологии сердечно-сосудистой системы с использованием достижений хирургии и кардиологии.

