Первую в России транскатетерную имплантацию самораскрывающегося протеза клапана лёгочной артерии провели в Морозовской детской больнице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.
Такой протез ставят подросткам, которым в младенчестве лечили хирургическим путём врождённый порок сердца. По мере роста отсутствие лёгочного клапана приводит к развитию сердечной недостаточности и требует повторного вмешательства.
Новый клапан виртуозы-хирурги умудряются вшить в сердце через вену на ноге, что позволяет избежать сложной, долгой и травматичной операции на открытом сердце.
Первые пациенты — подростки 15 и 16 лет, перенесшие операцию, — чувствуют себя хорошо и уже выписаны из стационара спустя несколько дней, добавил градоначальник.
Кардиохирурги́я (от καρδία «сердце»), называемая иногда сердечно-сосудистая хирургия, в США также кардиоторакальная хирургия — оперативное лечение патологии сердечно-сосудистой системы с использованием достижений хирургии и кардиологии.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".