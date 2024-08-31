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Свежевыжатые соки не так полезны, как кажется — гастроэнтеролог

Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач
1:39
Здоровье

Кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что свежевыжатые соки могут навредить здоровью. Об этом она рассказала в интервью радио "Sputnik".

Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, свежевыжатые соки являются концентрированными напитками. В них содержится большое количество фруктозы и фруктовых кислот. В высоких концентрациях они пагубно воздействуют на поджелудочную железу.

"Второй момент — в соках полное отсутствие клетчатки. Поэтому полезнее будут смузи, либо это просто съеденный фрукт, потому что вы получите клетчатку и достаточное количество жевательных движений, плюс ещё и меньшее количество фруктовых кислот", — добавила Ирина Бережная.

Кроме того, по словам специалиста, кислоты могут разрушать зубную эмаль и провоцировать болезни желудочно-кишечного тракта. Однако, если в свежевыжатые соки добавить овощи, то напитки станут безопаснее.

"Если вы используете соки с мякотью и эти соки, например, будут фруктово-овощные, вы можете мешать яблоко с морковью, яблоко с тыквой, в этом случае вы получите не такое большое количество углеводов и фруктовых кислот, которые будут обладать раздражающим фактором, не будет такого резкого повышения уровня инсулина в крови. Также смягчить приём любых соков можно присутствием в рационе белка и клетчатки. И сок не будет основным приёмом пищи, а небольшим десертом", — заключила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, как выбор напитков влияет на здоровье женщин.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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