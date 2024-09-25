Яблоки и здоровье: как выбирать фрукты с пользой

Как с пользой для здоровья выбирать и есть яблоки

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом осени наступает долгожданный яблочный сезон. Яблоки — не просто вкусный и полезный фрукт, их часто называют пищей долгожителей. Не секрет, что регулярное употребление яблок способствует поддержанию здоровья, ведь многие из нас знают старую пословицу: "Яблоко в день — и врач не нужен".

Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Однако, несмотря на всю очевидную пользу этих фруктов, есть несколько важных правил, которые стоит помнить, чтобы выбирать и употреблять яблоки правильно.

При выборе яблок стоит обратить внимание на их сорт и цвет

Красные яблоки богаты антоцианами, жёлтые содержат больше хлорофилла, а зелёные могут повышать кислотность в организме. Несмотря на эти различия, полезные свойства яблок различных сортов схожи.

Сколько яблок стоит есть?

Рекомендуется употреблять одно яблоко в день. Однако важно следить за собственным самочувствием после его употребления.

Стоит ли есть яблоки целыми?

Ешьте целые яблоки. Целое яблоко приносит больше пользы, чем сок или смузи, так как вместе с ним организм получает не только витамины, но и клетчатку.

Выбирайте сезонные яблоки местного производства

Привозные фрукты часто подвергаются химической обработке для продления срока хранения и дозревают по дороге. Такие яблоки не всегда удаётся полностью очистить, что может привести к раздражению кишечника.

Противопоказания

Важно помнить, что людям с кожными заболеваниями рекомендуется избегать красных яблок. Зелёные сорта следует употреблять с осторожностью при хронических заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки.

Уточнения

Антоцианы (также антоцианины; от греч. ἄνθος — цветок и греч. κυανός — синий, лазоревый) — окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам. В 1835 году немецкий фармацевт Людвиг Кламор Маркварт в своем трактате «Цвета цветов» впервые дал название антоциан химическому соединению, которое придает цветам синий цвет. Они находятся в растениях, обусловливая красную, фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев.





Хлорофи́лл (от греч. χλωρός, «зелёный» и φύλλον, «лист») — зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. При его участии происходит фотосинтез. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов. Хлорофиллы имеют порфириновое строение и близки гему. Хлорофилл зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е140.



