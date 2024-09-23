Зелёный чай с лимоном: простой способ усилить пользу напитка

Как лимон влияет на антиоксиданты в зелёном чае

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрный чай с лимоном давно стал популярным напитком благодаря своим полезным свойствам. Однако, у многих любителей чая возникает вопрос: можно ли добавлять лимон в зелёный чай? Ответ однозначен: можно и даже нужно.

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Лимон не только придаст приятный вкус зелёному чаю, но и усилит его полезные свойства. Лимонная кислота помогает улучшить усвоение антиоксидантов, которых в зелёном чае предостаточно. Таким образом, добавление лимона в зелёный чай — это отличный способ повысить пользу напитка.

Регулярное употребление зелёного чая с лимоном благоприятно сказывается на здоровье: ускоряется метаболизм, улучшается пищеварение, и даже состояние кожи становится лучше.

Однако есть несколько важных нюансов:

Не стоит добавлять лимон в слишком горячий чай, так как высокая температура разрушает витамин C (аскорбиновую кислоту);

Лучше подождать, пока чай немного остынет, прежде чем добавить дольку лимона;

Также не рекомендуется пить зелёный чай с лимоном слишком часто, чтобы избежать повреждения зубной эмали.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. В названиях таких напитков к слову «чай», как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё («травяной чай», «ягодный чай», «фруктовый чай» и так далее). Чаепитие как традиция появилось в Китае. Также выделяются суррогаты чая.





Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



