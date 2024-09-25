Как холодный душ может улучшить ваше здоровье

Холодный душ сокращает количество больничных дней на 29%

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие предпочитают начинать утро с холодного душа, надеясь, что это принесёт пользу их здоровью. Если вы задумываетесь, действительно ли такая практика эффективна, стоит ознакомиться с выводами учёных из Нидерландов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, CC BY-SA 3.0

Группа исследователей провела масштабное исследование, включившее более 3000 участников, чтобы выяснить, как холодный душ влияет на здоровье. Результаты показали, что те, кто регулярно заканчивал тёплый душ холодной водой, реже брали больничные по сравнению с теми, кто предпочитал только тёплую воду.

Эксперимент проходил следующим образом: всех участников разделили на четыре группы. Каждая из них принимала тёплый душ каждый день, но с разными условиями. Первая группа завершала процедуру 30-секундным холодным душем, вторая — 60-секундным, а третья — 90-секундным. Четвёртая группа, являвшаяся контрольной, могла наслаждаться исключительно тёплой водой, без холодного завершения.

Выводы исследования удивили: у тех, кто принимал холодный душ, количество дней, проведённых на больничном, сократилось на 29%, при этом продолжительность холодного душа не имела значительного влияния на результат.

Хотя точная причина такого эффекта остаётся неясной, учёные предполагают, что холодная вода может способствовать укреплению иммунной системы, что и приводит к снижению заболеваемости.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.





Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], ), официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden), разг. Голла́ндия — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами). В Западной Европе территория омывается Северным морем (длина береговой линии — 451 км) и граничит с Германией (577 км) и Бельгией (450 км). Вместе с островами Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, имеющими особый статус (самоуправляемое государственное образование), Нидерланды входят в Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden). Отношения между членами королевства регулируются Хартией Королевства Нидерландов, принятой в 1954 году.



