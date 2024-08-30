Врач раскрыл, кому нужно отказаться от семечек

Семена подсолнечника обладают высокой калорийностью и могут сравниться по энергетическому содержанию с куском свинины, как предостерегает диетолог-консультант Алексей Кабанов. В интервью РИА Новости он советует определённой категории россиян ограничить употребление данного продукта.
Алексей Кабанов отмечает, что семечки являются продуктом с высоким содержанием калорий. Диетолог подчёркивает, что их калорийность сопоставима с калорийностью сливочного и растительного масел, и превышает количество калорий в свинине. В связи с этим он рекомендует людям с избыточным весом избегать потребления семечек.
Специалист также уточняет, что семена, не прошедшие обжаривание, значительно полезнее для здоровья, чем их жареные аналоги. Диетолог утверждает, что семечки в свежем виде содержат полезные ненасыщенные жиры, необходимые для организма.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной.
Ненасы́щенные жиры́ — триглицериды жирных кислот, в молекулы которых входят остатки ненасыщенных жирных кислот — кислот, в молекулах которых имеется по меньшей мере одна двойная ковалентная связь между атомами углерода.
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