Развитие мозга в ходе эволюции сделало его уязвимее

Science Advances: эволюционно более развитые части мозга стали уязвимее к старению

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная команда учёных-нейробиологов и антропологов провела исследование, которое показало, что области мозга, которые существенно развились в процессе эволюции человека, являются наиболее восприимчивыми к процессам старения. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Science Advances.

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В ходе исследования были проанализированы сотни томограмм мозга шимпанзе и других приматов, а также человеческих МРТ, полученных в аналогичных возрастных периодах. Ранее было установлено, что мозг человека существенно увеличился в размерах по сравнению с мозгом других великих обезьян, что способствовало интеллектуальному развитию человека.

Анализ результатов исследования показал, что увеличение объёма мозга у людей связано с ростом серого вещества, особенно в определенных областях, таких как орбитофронтальная и вентролатеральная префронтальная кора. Однако именно эти области подвергаются наиболее заметной потере серого вещества с возрастом. Это подтверждает теорию, согласно которой новые эволюционные приобретения первыми подвергаются деградации с возрастом.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.



Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

