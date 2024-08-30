Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить фаршированные перцы с овощами и грибами
Обгон через сплошную: когда можно, а когда нельзя
Неповторимая закуска: маринованные яйца по-немецки
Врач Кабанов: людям с лишним весом лучше стоит от семечек
Россияне выбрали самый популярный iPhone
Инвестиционные золотые монеты становятся популярной альтернативой слиткам
npj Vaccines: новый метод поможет усовершенствовать глобальную проверку цепочек поставок вакцин
Рейтинг самых дорогих автомобилей в России: лидеры и цены
Как избежать раздражения на коже после бритья?

Развитие мозга в ходе эволюции сделало его уязвимее

Science Advances: эволюционно более развитые части мозга стали уязвимее к старению
1:14
Здоровье

Международная команда учёных-нейробиологов и антропологов провела исследование, которое показало, что области мозга, которые существенно развились в процессе эволюции человека, являются наиболее восприимчивыми к процессам старения. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Science Advances.

Science Advances: эволюционно более развитые части мозга стали уязвимее к старению
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

В ходе исследования были проанализированы сотни томограмм мозга шимпанзе и других приматов, а также человеческих МРТ, полученных в аналогичных возрастных периодах. Ранее было установлено, что мозг человека существенно увеличился в размерах по сравнению с мозгом других великих обезьян, что способствовало интеллектуальному развитию человека.

Анализ результатов исследования показал, что увеличение объёма мозга у людей связано с ростом серого вещества, особенно в определенных областях, таких как орбитофронтальная и вентролатеральная префронтальная кора. Однако именно эти области подвергаются наиболее заметной потере серого вещества с возрастом. Это подтверждает теорию, согласно которой новые эволюционные приобретения первыми подвергаются деградации с возрастом.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
В США обеспокоились планами России насчёт доллара
Планы России на доллар беспокоят США
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Заветы эустомы: как добиться пышного и продолжительного цветения этого экзотического цветка
Газзаев заявил, что "Зенит" и "Спартак" в матчах Кубка России проиграли заслуженно
Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз
Врач Павлова: отказ от курения может снизить риск инфаркта почти вдвое
Признаки износа шин, которые могут привести к аварии
Правильный уход за молодой кожей: избегаем ошибок и лишних трат
Как хронотип влияет на выбор идеального времени для сна
The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий
Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт
The Sun: врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.