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ИИ обучили находить поддельные вакцины в цепочках поставок

npj Vaccines: новый метод поможет усовершенствовать глобальную проверку цепочек поставок вакцин
1:02
Здоровье

Учёные Оксфордского университета создали инновационный метод для различия подлинных вакцин и подделок с помощью машинного обучения и масс-спектрометрии. В статье, опубликованной в журнале npj Vaccines, описан способ, который позволяет эффективно выявлять поддельные вакцины, попадающие в цепочки поставок.

npj Vaccines: новый метод поможет усовершенствовать глобальную проверку цепочек поставок вакцин
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Метод основан на матричной лазерной десорбционной ионизационной масс-спектрометрии (MALDI-MS), которая уже применяется в клиниках для диагностики. Он сочетает MALDI-MS с открытым машинным обучением для создания надёжной модели, способной различать вакцины по многокомпонентным данным, а не по одному маркеру.

Результаты исследования показали возможность точного различения настоящих вакцин от поддельных, таких как вакцины против гриппа, вируса гепатита B и менингококковой инфекции. Новый метод обещает улучшить глобальную проверку цепочек поставок вакцин и повысить их безопасность.

Уточнения

Десорбционные методы ионизации в масс-спектрометрии — группа методов ионизации в масс-спектрометрии, для которых процессы десорбции твердого анализируемого вещества и его ионизации практически неотделимы во времени.
 

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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