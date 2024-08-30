Врач назвала способ снижения риска инфаркта в два раза

Врач Павлова: отказ от курения может снизить риск инфаркта почти вдвое

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что отказ от курения может вдвое уменьшить вероятность инфаркта. Этот метод она описала в своём Telegram-канале.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Врач отметила, что для пациентов с ишемической болезнью сердца, которые смогли отказаться от курения в течение двух лет после диагноза, риск возникновения сердечного приступа, такого как инфаркт миокарда, уменьшается на 44%.

Однако, по словам эндокринолога, у тех, кто только уменьшил количество выкуренных сигарет в день, улучшений не наблюдается. Если курение продолжается, риск сердечно-сосудистых осложнений возрастает на восемь процентов ежегодно.

Специалист также подчеркнула, что курение повышает риск возникновения рака, бесплодия, преждевременного старения, деменции и других серьёзных заболеваний.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами.

