Врач раскрыла, на какое заболевание указывает белый налёт на языке

Белый налёт на языке может указывать на заболевание печени — врач-терапевт

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Белый налёт на языке может указывать на проблемы с печенью, как рассказала изданию "Клопс" калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.

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Врач также отметила, что изменение цвета языка и сильный зуд могут быть признаками нарушений в работе печени.

Антигистаминные препараты в таких случаях не принесут облегчения, как подчеркнула врач.

Кроме этого, существуют и другие важные симптомы, при появлении которых стоит обратиться к врачу и проверить состояние печени.

Обратите внимание на следующие признаки:

пожелтение или покраснение кожи;

повышенная потливость с резким запахом;

высыпания на коже, такие как угри;

приступы изжоги и тошноты;

боль в правом боку;

проблемы с пищеварением, такие как запор или диарея;

повышенная утомляемость.

Яна Белоусова также отметила, что о проблемах с печенью могут свидетельствовать изменения в привычках посещения туалета.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.



Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.

