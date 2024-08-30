Врач раскрыла, на какое заболевание указывает белый налёт на языке

Белый налёт на языке может указывать на проблемы с печенью, как рассказала изданию "Клопс" калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.
Врач также отметила, что изменение цвета языка и сильный зуд могут быть признаками нарушений в работе печени.
Антигистаминные препараты в таких случаях не принесут облегчения, как подчеркнула врач.
Кроме этого, существуют и другие важные симптомы, при появлении которых стоит обратиться к врачу и проверить состояние печени.
Обратите внимание на следующие признаки:
Яна Белоусова также отметила, что о проблемах с печенью могут свидетельствовать изменения в привычках посещения туалета.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.
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