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Врач раскрыла, на какое заболевание указывает белый налёт на языке

Белый налёт на языке может указывать на заболевание печени — врач-терапевт
1:01
Здоровье

Белый налёт на языке может указывать на проблемы с печенью, как рассказала изданию "Клопс" калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.

Белый налёт на языке может указывать на заболевание печени — врач-терапевт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач также отметила, что изменение цвета языка и сильный зуд могут быть признаками нарушений в работе печени.

Антигистаминные препараты в таких случаях не принесут облегчения, как подчеркнула врач.

Кроме этого, существуют и другие важные симптомы, при появлении которых стоит обратиться к врачу и проверить состояние печени.

Обратите внимание на следующие признаки:

  • пожелтение или покраснение кожи;
  • повышенная потливость с резким запахом;
  • высыпания на коже, такие как угри;
  • приступы изжоги и тошноты;
  • боль в правом боку;
  • проблемы с пищеварением, такие как запор или диарея;
  • повышенная утомляемость.

Яна Белоусова также отметила, что о проблемах с печенью могут свидетельствовать изменения в привычках посещения туалета.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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