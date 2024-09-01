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Учёные достигли прорыва в лечении рака груди

NatMetab: клетки рака груди лишили доступа к двум основным источникам питания
1:02
Здоровье

Специалисты из Лаборатории Колд Спринг Харбор в Нью-Йорке (США) разработали новый метод лечения рака. Этот подход не только лишает раковые клетки питательных веществ, но и способствует их уничтожению.

NatMetab: клетки рака груди лишили доступа к двум основным источникам питания
Фото: Wikipedia by kropekk_pl, PDM

Учёные обнаружили, что злокачественные опухоли используют аминокислоту глутамин для роста и размножения. Если этот источник энергии блокируется, опухоль начинает усваивать альфа-кетоглутарат в качестве альтернативы.

Американским учёным удалось ингибировать процесс потребления альфа-кетоглутарата, что привело к прерыванию метаболизма клеток рака молочной железы у лабораторных мышей. Согласно научному журналу Nature Metabolism (NatMetab), исследователи надеются, что ингибирование метаболических путей рака позволит избавить пациентов не только от первичных опухолей, но и от их метастазов. Кроме того, такой подход может повысить эффективность лечения сложных форм рака, таких как опухоли мозга.

Уточнения

Глутамин (также Глютамин) (2-аминопентанамид-5-овая кислота) — одна из 20 стандартных аминокислот, входящих в состав белка.

α-Кетоглутаровая (альфа-кетоглутаровая) кислота — одно из двух кетоновых производных глутаровой кислоты. Название «кетоглутаровая кислота» без дополнительных обозначений обычно означает альфа-форму.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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