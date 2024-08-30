Россиянам рассказали, как получить достоверный результат анализа крови на сахар

Умственное напряжение может повлиять на результат анализа крови на сахар — врач

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ольга Чиркова сообщила, что перед сдачей анализа крови на сахар можно пить только обычную воду. Тогда исследование будет достоверным. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

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Эксперт уточнила, что на результат анализа могут повлиять курение, стрессы, умственное напряжение, а также другие факторы.

"Чтобы анализ на уровень глюкозы в крови был достоверным, необходимо знать, что любая еда, особенно сладкое, мучное, фруктовые соки, газировка и алкоголь, а также курение, стрессы и умственное напряжение повышают этот показатель, а физическая активность понижает. Чистая вода никак не влияет на уровень глюкозы в организме, поэтому её можно пить в умеренных количествах", — сообщила специалист.

Ольга Чиркова порекомендовала за 2 дня до анализа отказаться от употребления фастфуда, алкогольных напитков и сладостей. Более того, по словам врача, перед исследованием важно воздержаться на 8-12 часов от приёмов пищи. Она добавила, что также не следует чистить зубы пастой и жевать жвачку.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России создали технологию анализа крови без прокола кожи.