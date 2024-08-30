Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киев продолжит транзит нефти по трубопроводу "Дружба"
Как сохранить загар после моря
Как неравномерное давление в шинах влияет на управление автомобилем
Светлана Бессараб поддержала увеличение лимита пенсионных баллов
Убираем с огорода до дождей: какие овощные культуры особенно чувствительны к влаге
Фототерапия и биоревитализация: что нужно знать о коррекции пигментации
Лучшее упражнение для красивой спины
Жареные баклажаны с луком на зиму: делаются с чесноком и острым перцем
Почему после замены тормозных колодок ускоряется износ дисков

Россиянам рассказали, как получить достоверный результат анализа крови на сахар

Умственное напряжение может повлиять на результат анализа крови на сахар — врач
1:22
Здоровье

Врач-терапевт Ольга Чиркова сообщила, что перед сдачей анализа крови на сахар можно пить только обычную воду. Тогда исследование будет достоверным. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".

Умственное напряжение может повлиять на результат анализа крови на сахар — врач
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт уточнила, что на результат анализа могут повлиять курение, стрессы, умственное напряжение, а также другие факторы.

"Чтобы анализ на уровень глюкозы в крови был достоверным, необходимо знать, что любая еда, особенно сладкое, мучное, фруктовые соки, газировка и алкоголь, а также курение, стрессы и умственное напряжение повышают этот показатель, а физическая активность понижает. Чистая вода никак не влияет на уровень глюкозы в организме, поэтому её можно пить в умеренных количествах", — сообщила специалист.

Ольга Чиркова порекомендовала за 2 дня до анализа отказаться от употребления фастфуда, алкогольных напитков и сладостей. Более того, по словам врача, перед исследованием важно воздержаться на 8-12 часов от приёмов пищи. Она добавила, что также не следует чистить зубы пастой и жевать жвачку.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России создали технологию анализа крови без прокола кожи.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Последние материалы
Как сохранить загар после моря
Как неравномерное давление в шинах влияет на управление автомобилем
Светлана Бессараб поддержала увеличение лимита пенсионных баллов
Убираем с огорода до дождей: какие овощные культуры особенно чувствительны к влаге
Фототерапия и биоревитализация: что нужно знать о коррекции пигментации
Лучшее упражнение для красивой спины
Умственное напряжение может повлиять на результат анализа крови на сахар — врач
Жареные баклажаны с луком на зиму: делаются с чесноком и острым перцем
Почему после замены тормозных колодок ускоряется износ дисков
Хотите купить вкусный сыр? Запомните эти 5 главных правил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.