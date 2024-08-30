Россиянам рассказали, как получить достоверный результат анализа крови на сахар

Врач-терапевт Ольга Чиркова сообщила, что перед сдачей анализа крови на сахар можно пить только обычную воду. Тогда исследование будет достоверным. Об этом она рассказала изданию "NEWS.ru".
Эксперт уточнила, что на результат анализа могут повлиять курение, стрессы, умственное напряжение, а также другие факторы.
"Чтобы анализ на уровень глюкозы в крови был достоверным, необходимо знать, что любая еда, особенно сладкое, мучное, фруктовые соки, газировка и алкоголь, а также курение, стрессы и умственное напряжение повышают этот показатель, а физическая активность понижает. Чистая вода никак не влияет на уровень глюкозы в организме, поэтому её можно пить в умеренных количествах", — сообщила специалист.
Ольга Чиркова порекомендовала за 2 дня до анализа отказаться от употребления фастфуда, алкогольных напитков и сладостей. Более того, по словам врача, перед исследованием важно воздержаться на 8-12 часов от приёмов пищи. Она добавила, что также не следует чистить зубы пастой и жевать жвачку.
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