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Слабые мышцы тазового дня: остеопат назвал 4 признака того, что их срочно нужно укреплять

Остеопат рассказал, какие признаки указывают на ослабление мышц тазового дна
1:17
Здоровье

Мышцы тазового дна часто недооценивают и игнорируют, хотя они играют важную роль в поддержании здоровья мочеполовой системы. Остеопат Владимир Животов выделил четыре признака слабости этих мышц:

Остеопат рассказал, какие признаки указывают на ослабление мышц тазового дна
Фото: wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0
  1. Частые позывы к мочеиспусканию.
  2. Недержание мочи при кашле, смехе, прыжках и других физических нагрузках.
  3. Уменьшение чувствительности во время интимной близости у женщин и ослабленная эрекция у мужчин.
  4. Опущение и выпадение половых органов у женщин.

Слабость мышц тазового дна может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, поэтому важно регулярно выполнять упражнения для их укрепления, напомнил специалист в разговоре с сайтом aif.ru.

Для предотвращения этих проблем важно укреплять мышцы тазового дна с помощью специальных упражнений, правильного питания и здорового образа жизни. Регулярная физическая активность, такая как йога, пилатес и плавание, также способствует укреплению мышц тазового дна.

Перед началом занятий следует проконсультироваться с врачом или специалистом, чтобы определить индивидуальный уровень нагрузки и подобрать подходящие упражнения.

Уточнения

Опущение и пролапс (лат prolapsus  — выпадение) органов малого таза у женщин — патологическое состояние, при котором стенки влагалища и органы малого таза (матка, мочевой пузырь, кишечник) опускаются и выходят за пределы половой щели.

Энуре́з (от др.-греч. ἐνούρησις) — заболевание, характеризующееся недержанием мочи у человека. В большинстве случаев носителями энуреза являются дети (94,5 % всех носителей), часть подростков (4,5 % носителей), небольшое количество взрослых (около 1 % носителей). В основном проявляется во время сна (у более ¾ носителей), менее распространён вне сна. Одной общей причины для всех случаев энуреза не существует.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Клещ Данил
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
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