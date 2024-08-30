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Названы диеты, способные искалечить психику

Диетолог предупредила о последствиях резкого похудения
1:30
Здоровье » Здоровье и профилактика

Диеты, обещающие резкое похудение, опасны для психического здоровья, предупредила гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Марина Баяндина. Об этом сообщил newstracker.ru в пятницу.

Диетолог предупредила о последствиях резкого похудения
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

"Неправильными методами похудения человеку можно очень сильно навредить, можно сделать его калекой. Самое опасное, чего стоит остерегаться, — это любых советов по экстренному похудению: скинуть 10 килограммов за 10 дней, пять килограммов даже за неделю..." — пояснила она.

Резкое изменение рациона питания опасно, потому что приводит к кардинальной перестройке метаболизма.

"Вот эти резкие ограничительные диеты, когда сажают на одну гречку или кефир, на одни огурцы — очень низкокалорийные диеты, они человеку действительно ломают обмен веществ и ломают психику", — добавила специалист.

Лишние килограммы быстро вернутся, и в следующий раз избавиться от них будет уже сложнее.

По словам Баяндиной, в диетологии есть нормы постепенного похудения — не больше килограмма в неделю, а лучше даже 500 грамм.

"Обязательно нужно работать с психикой человека, потому что нет набора веса без расстройств пищевого поведения. Правильная работа должна быть с психологом или со специалистом по расстройствам пищевого поведения", — уверена врач.

Она также посоветовала научиться дифференцировать чувство голода и аппетит.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим расстройствам.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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