Экспериментальная стимуляция мозга облегчила депрессию у 80% пациентов

AJP: электростимуляция мозга облегчила депрессию у 80% пациентов

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Индивидуальная стимуляция мозга продемонстрировала существенное облегчение симптомов депрессии у участников исследования, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry (AJP).

Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Ежедневно мозг генерирует миллиарды электрических сигналов, в том числе, когда человек находится в состоянии покоя с закрытыми глазами. При этом преобладают сигналы в диапазоне 8-12 Гц, известные как альфа-колебания. У пациентов с тяжёлой депрессией активность альфа-колебаний часто усилена в левом полушарии мозга.

В рамках нового исследования учёные создали систему, позволяющую измерять индивидуальные альфа-колебания. Полученные данные использовались для персонализированной стимуляции мозга электрическим током с целью балансировки альфа-активности в левом и правом полушариях. 15 добровольцев прошли пять сеансов стимуляции, длительностью один час каждый. У 80% участников было отмечено значительное улучшение симптомов депрессии.

Ограничением данного исследования является отсутствие контрольной группы, получающей фиктивную процедуру (плацебо). Это могло бы подтвердить, что наблюдаемое улучшение не является результатом эффекта плацебо. Если будущие исследования подтвердят эффективность данной методики, она может стать достойной альтернативой традиционным антидепрессантам.