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Учёные выявили, когда здоровье под ударом: критические возрастные рубежи

Здоровье после 40 и 60 лет: на что стоит обратить внимание
2:51
Здоровье

В жизни каждого человека наступают моменты, когда организм, казалось бы, начинает давать сбои, и проблемы со здоровьем следуют одна за другой. Однако это вовсе не результат чьих-то дурных взглядов или сглаза. Американские исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что эти явления напрямую связаны с наступлением критического возраста.

Здоровье после 40 и 60 лет: на что стоит обратить внимание
Фото: Openverse by CS Sharada Prasad, CC BY 2.0

Учёные из Стэнфорда определили, что существует определённый возрастной рубеж, который приводит к значительным изменениям в организме. Исследование показало, что в этот период организм начинает перестраиваться на уровне молекул и микробиома.

Что такое критический возраст?

По мнению генетиков, по достижении определённого возраста в организме человека происходят значительные изменения, которые затрагивают работу внутренних органов. Это, в свою очередь, может привести к разнообразным проблемам со здоровьем, включая нарушение работы иммунной системы, сбои в метаболизме, проблемы с сердцем и сосудами, а также ухудшение состояния кожи и мышц.

Возрастные риски

Исследования, в которых приняли участие более ста добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, длились от одного года до семи лет. В этот период участники регулярно сдавали анализы крови, и учёные отслеживали изменения в таких параметрах, как РНК, белки, метаболизм и микробиом.

В итоге было зафиксировано более 135 тысяч изменений на уровне молекул и бактерий, что в общей сложности дало свыше 250 миллиардов данных для анализа. Учёные пришли к выводу, что эти изменения тесно связаны с возрастом и проявляются наиболее ярко в определённые периоды жизни.

Критические возрастные этапы:

Исследование показало, что наиболее значительные изменения происходят в возрасте 40 и 60 лет.

  • 40 лет

На этом этапе наблюдаются изменения, связанные с обменом веществ, включая метаболизм алкоголя, кофеина и липидов. Также повышаются риски заболеваний сердца и сосудов, ухудшается состояние кожи и мышечной ткани.

  • 60 лет

В возрасте 60 лет изменения касаются углеводного обмена, метаболизма кофеина, работы иммунной системы и почек. Увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также ухудшается состояние кожи и мышц.

Специалисты настоятельно рекомендуют обратить особое внимание на своё здоровье по достижении этих возрастных рубежей.

Ранее мы писали, что метаболизм у человека улучшают напитки со жгучими веществами. 

Уточнения

Стэ́нфордский университе́т также Ста́нфордский университет (англ. Stanford University; полное название англ. Leland Stanford Junior University, Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего) — частный исследовательский университет в Стэнфорде, штат Калифорния, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (южнее Сан-Франциско). Кампус занимает 8 180 акров (3310 га) и является одним из крупнейших в Соединенных Штатах, и в нем обучается более 17 000 студентов.
 

Насле́дственность — способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Благодаря этой способности все живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты вида. Такая преемственность наследственных свойств обеспечивается передачей генетической информации. У эукариот материальными единицами наследственности являются гены, локализованные в хромосомах ядра и ДНК органелл. Наследственность наряду с изменчивостью обеспечивает постоянство и многообразие форм жизни и лежит в основе эволюции живой природы. Наследственность и изменчивость являются предметом изучения генетики.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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