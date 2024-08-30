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В ДНК человека обнаружили 50 тысяч узлообразных структур

The EMBO Journal: в геноме человека обнаружены 50 000 загадочных структур ДНК
1:28
Здоровье

Ученые обнаружили 50 тысяч необычных ДНК-структур в человеческом геноме. Это открытие может привести к новым методам диагностики и терапии различных болезней, включая онкологические.

The EMBO Journal: в геноме человека обнаружены 50 000 загадочных структур ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

ДНК известна своей двойной спиральной структурой. Исследователи из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии обнаружили, что в геноме человека присутствуют свыше 50 000 особых узловых образований, названных i-мотивами.

Исследователи отметили, что i-мотивы присутствуют во всех трёх изученных типах клеток. Это указывает на то, что они не просто экспериментальные аномалии, а широко распространенные элементы, вероятно, важные для работы генома.

I-мотивы отличаются от классической двойной спирали ДНК. Они формируются, когда цитозиновые последовательности на одной из нитей ДНК связываются, создавая четырехцепочечную закрученную конфигурацию. Эти структуры находятся в критических зонах генома, в том числе в областях, регулирующих генную активность.

Кроме того, исследование выявило связь i-мотивов с онкогенами, такими как MYC, который является одной из наиболее известных трудноизлечимых мишеней в лечении рака. Это может открыть путь к новым, более действенным стратегиям в борьбе с раком, как сообщается в The EMBO Journal.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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