Сон на животе: полезно или опасно

Как привычка спать на животе может испортить вашу кожу

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди не могут заснуть, пока не примут позу на животе, и будут вертеться в кровати, пока, наконец, не улягутся так, как им удобно.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

Сон на животе считается самой комфортной позой для сна у многих людей.

Однако исследования врачей показали, что такая поза может быть полезной лишь в определённых случаях, но в большинстве ситуаций она приносит вред.

Сон на животе может быть полезен, если у вас:

проблемы с пищеварением;

колики;

вздутие живота;

газообразование.

Эта поза помогает уменьшить дискомфорт, ослабить неприятные ощущения и снизить боль в животе. Именно поэтому новорождённым с коликами часто рекомендуют выкладывать на животик.

Однако следует учитывать, что при этой позе внутренние органы, особенно мочеполовая система, сдавливаются под давлением позвоночника.

Кроме того, привычка спать на животе может негативно повлиять на состояние кожи лица и груди.

Во время сна кожа подвергается деформации и сдавливанию, что сначала приводит к появлению мелких морщинок, а со временем — к более глубоким морщинам.

Итог: спать на животе полезно лишь в редких случаях, когда у вас есть проблемы с желудком и кишечником. В остальных случаях это приносит больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.





Ко́лика (от лат. colica, др.-греч. κολική (νόσος) «кишечная болезнь») — приступы острой боли, быстро следующие один за другим. Выделяют следующие виды колик: почечную, печёночную, кишечную. Почечная колика вызывается прохождением мочевых камней по мочеточникам, печёночная — жёлчных камней по жёлчным путям; кишечная — плотными каловыми массами, глистами; свинцовая колика, в различных частях живота — при хроническом отравлении свинцом.



