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Смартфоны и здоровье: неожиданный позитивный эффект

Улучшение качества жизни с помощью смартфонов
1:45
Здоровье

Смартфоны часто подвергаются критике за то, что они меняют наше общение, заставляют нас меньше взаимодействовать с окружающими вживую и оказывают негативное воздействие на здоровье. Однако, если взглянуть глубже, становится ясно, что влияние этих устройств на наше здоровье гораздо более позитивное, чем принято думать.

Улучшение качества жизни с помощью смартфонов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недавние исследования показывают, что смартфоны могут положительно влиять на здоровье человека.

Вот несколько примеров

1. Поддержка в борьбе с депрессией.

Современные мобильные приложения, разработанные для борьбы с депрессией и различными фобиями, становятся важным инструментом самопомощи. Эти программы помогают улучшить настроение и справляться с трудностями, а также могут служить альтернативой медикаментозному лечению. Даже мобильные игры могут играть роль в этом процессе.

2. Доступность медицинских услуг.

Существует множество приложений, которые позволяют поддерживать контакт с лечащим врачом, получать консультации и даже обращаться за экстренной помощью. Видеозвонки и онлайн-консультации становятся реальной альтернативой визитам в клинику, что особенно важно для психологического здоровья. Эти сервисы помогают справляться с тревожностью без необходимости долгого ожидания приёма.

3. Улучшение комфорта жизни.

Правильное использование смартфонов позволяет сделать нашу жизнь комфортнее и экономить драгоценное время, которое можно потратить на увлекательные занятия. Электронные устройства действительно облегчают повседневные задачи и помогают сделать жизнь приятнее.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжёлые формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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