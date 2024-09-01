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Учёные обнаружили способ снижения риск инфаркта без изменения образа жизни

MedicalXpress: озеленение района способствует снижению уровня воспаления в организме
1:17
Здоровье

Исследование показало, что у жителей районов с удвоенным количеством зелёных насаждений наблюдалось снижение уровня воспаления в организме. Хроническое воспаление считается фактором риска для сердечно-сосудистых и других заболеваний, как сообщает MedicalXpress.

MedicalXpress: озеленение района способствует снижению уровня воспаления в организме
Фото: mos.ru by Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы, PDM

В ходе исследования учёные собрали биологические образцы у 745 американцев и оценили уровень озеленения и качество воздуха в их районах проживания. Затем в местах проживания примерно половины участников было высажено более восьми тысяч крупных деревьев и кустарников. Исследователи сравнили показатели здоровья людей из районов с новыми зелеными насаждениями и без них.

Результаты показали, что у жителей более озеленённых районов уровень С-реактивного белка был на 13-20% ниже. Этот маркер отражает общий уровень воспаления в организме и является более точным предиктором риска инфаркта, чем уровень холестерина. Повышенный уровень С-реактивного белка также связан с увеличенным риском диабета и некоторых видов рака. У участников из озеленённых районов риск инфаркта или рака снизился на 10-15%.

Уточнения

C-реактивный белок (СРБ, англ. C-reactive protein, CRP) — белок плазмы крови, относящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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