Когда чай бывает вредным: избегайте этой ошибки

Как чай мешает усвоению питательных веществ

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай, который мы считаем полезным напитком, может превратиться в яд для организма, если употреблять его в неподходящее время.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Многие из нас не подозревают, что допускают распространённую ошибку, которая сводит на нет всю пользу чая. Вот что вам нужно знать, чтобы избежать этого.

Как нельзя пить чай?

Одной из самых распространённых ошибок является привычка пить чай сразу после еды. Делать это крайне нежелательно, так как даже самый качественный чай может помешать усвоению полезных веществ из пищи. Вместо того чтобы обогащать ваш рацион, чай может стать преградой для получения необходимых витаминов и минералов.

Также не следует запивать чаем лекарственные препараты и витаминно-минеральные комплексы. Чай может снизить эффективность медикаментов и сделать ваше лечение менее результативным.

Ранее Pravda.ru писала, что чай матча помогает нормализовать пищеварение.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. В названиях таких напитков к слову «чай», как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё («травяной чай», «ягодный чай», «фруктовый чай» и так далее). Чаепитие как традиция появилось в Китае. Также выделяются суррогаты чая.





Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.





Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.



