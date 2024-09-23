Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терапевт: низкое давление может говорить о болезнях щитовидной железы
Волочкова признала свои ошибки перед дочкой: жаль, что нельзя ничего изменить
Развитые цивилизации перегреют свои планеты в течение 1000 лет
В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Юрий Лоза высказался в защиту теории Чарльза Дарвина
Забота о коже начинается с вашего дома: что нужно изменить
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры

Когда чай бывает вредным: избегайте этой ошибки

Как чай мешает усвоению питательных веществ
1:01
Здоровье

Чай, который мы считаем полезным напитком, может превратиться в яд для организма, если употреблять его в неподходящее время.

Как чай мешает усвоению питательных веществ
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Многие из нас не подозревают, что допускают распространённую ошибку, которая сводит на нет всю пользу чая. Вот что вам нужно знать, чтобы избежать этого.

Как нельзя пить чай?

Одной из самых распространённых ошибок является привычка пить чай сразу после еды. Делать это крайне нежелательно, так как даже самый качественный чай может помешать усвоению полезных веществ из пищи. Вместо того чтобы обогащать ваш рацион, чай может стать преградой для получения необходимых витаминов и минералов.

Также не следует запивать чаем лекарственные препараты и витаминно-минеральные комплексы. Чай может снизить эффективность медикаментов и сделать ваше лечение менее результативным.

Ранее Pravda.ru писала, что чай матча помогает нормализовать пищеварение

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Чай в широком смысле — любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала. В названиях таких напитков к слову «чай», как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё («травяной чай», «ягодный чай», «фруктовый чай» и так далее). Чаепитие как традиция появилось в Китае. Также выделяются суррогаты чая.
 

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками.
 

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Виктор Добронравов сыграл неудобного человека Анжела Якубовская Неплохо быть женой Наполеона, даже в роли его вдовы Сергей Лебедев Бушмены увидели динозавров прежде европейцев Игорь Буккер
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Последние материалы
Проволочник и как с ним бороться: советы для дачников
7 примеров, как водители убивают двигатель, меняя моторное масло
Прыжки со скакалкой помогут накачать массивные икры
Садальский высказался о 43-х банковских счётах Тимура Иванова
Творожный десерт с грушей и дыней: вкусно и просто
Танцы гиббонов: что они значат для приматов
Терапевт Леонтьева: шоколад и недостаток сна провоцируют мигрень
Россия упрочила отношения с одним из ведущих государств Африки
Собчак высмеяла грозу квадроберов Мию Бойку, которую раскритиковали в Госдуме
Какие продукты опасно есть на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.