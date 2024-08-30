Медик описала симптомы железодефицитной анемии, объяснив, кто находится в группе риска

Медик Малиновская: от анемии чаще всего страдают женщины с обильными менструациями

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан" Ольга Малиновская рассказала, что анемия возникает из-за недостатка эритроцитов, которые участвуют в переносе кислорода.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

По словам медика, причины анемии включают кровопотерю, преждевременное разрушение эритроцитов или их недостаточное производство. Нехватка железа в рационе или его плохое усвоение могут влиять на синтез эритроцитов.

Железодефицитная анемия является самой распространённой разновидностью анемии. Вегетарианцы, беременные женщины и женщины с обильными менструациями находятся в группе риска. Женщины в целом чаще страдают от анемии из-за физиологических особенностей и ежемесячных кровопотерь, цитирует эксперта "Вести Подмосковья".

«Выявить анемию по внешним признакам удается редко. К симптомам относится усталость, бледность, быстрая утомляемость, ломкость ногтей, боль в голове и низкая работоспособность. Появление подобных симптомов должно быть поводом для обращения к терапевту, который сможет разобраться, в чем на самом деле причина плохого самочувствия», — отметила Малиновская.

Для выявления анемии необходимо обратиться к терапевту, который назначит анализы для оценки уровня гемоглобина, числа эритроцитов, содержания железа, концентрации ферритина и трансферрина. При подтверждении анемии потребуется корректировка питания и приём препаратов с железом или витаминами В9 и В12. Дозировку и длительность лечения определяет лечащий врач на основе результатов анализов.

Для предотвращения развития анемии рекомендуется включать в рацион красное мясо, печень, яичные желтки, фасоль, морепродукты, горький шоколад и листовые салаты.

Уточнения

Ферропатия (дефицит железа) — комплекс симптомов скрытого дефицита железа на фоне нормального уровня гемоглобина, характеризуется снижением содержания железа в тканевых депо и сыворотке крови. Симптомы ферропатии неспецифичны, что нередко затрудняет постановку диагноза.

Скрытый дефицит железа является распространенной клинической проблемой, но его выявление затруднено при выполнении общего анализа крови. Симптомы железодефицита неспецифичны, что нередко затрудняет постановку диагноза. Определение уровня ферритина в сыворотке крови является наиболее чувствительным методом раннего выявления дефицита железа и контроля его показателя после окончания лечения. Среди оптимальных препаратов железа следует особо отметить железа фумарат.



Анеми́я (греч. αναιμία; от греч. αν — приставка, означающая отрицание и греч. αἷμα — кровь), синоним — малокровие, — патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.



