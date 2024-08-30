Врач назвала опасные симптомы у вейперов

Врач Просянникова: повышенное слюноотделение должно насторожить вейперов

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Наталья Просянникова в беседе с сайтом aif. ru предупредила вейперов о том, что повышенное слюноотделение и сухость во рту должны вызывать беспокойство. Эти симптомы, по ее словам, указывают на повреждение различных систем организма.

Фото: flickr.com by Обзор TBEC, CC BY 2.0

Повышенное слюноотделение и сухость во рту являются реакцией организма на тяжёлые металлы. В аэрозолях электронных сигарет содержатся никель и свинец, которые наносят вред не только дыхательной, но и нервной, эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и выделительной системам, как подчеркнула врач.

Она также отметила, что образующийся при курении вейпов или электронных сигарет пар содержит более тридцати видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль накапливается в организме, вызывая аллергию, нарушения функций почек и печени, а также нагноения. При термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются дыхательные органы и центральная нервная система.

Просянникова заключила, что курение вейпов может инициировать мутагенные процессы в организме.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

