Врач назвала опасные симптомы у вейперов

Врач-терапевт Наталья Просянникова в беседе с сайтом aif. ru предупредила вейперов о том, что повышенное слюноотделение и сухость во рту должны вызывать беспокойство. Эти симптомы, по ее словам, указывают на повреждение различных систем организма.
Повышенное слюноотделение и сухость во рту являются реакцией организма на тяжёлые металлы. В аэрозолях электронных сигарет содержатся никель и свинец, которые наносят вред не только дыхательной, но и нервной, эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой и выделительной системам, как подчеркнула врач.
Она также отметила, что образующийся при курении вейпов или электронных сигарет пар содержит более тридцати видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль накапливается в организме, вызывая аллергию, нарушения функций почек и печени, а также нагноения. При термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются дыхательные органы и центральная нервная система.
Просянникова заключила, что курение вейпов может инициировать мутагенные процессы в организме.
Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.
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