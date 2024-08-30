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Хирурги Новосибирска спасли пожилого мужчину, потерявшего 6 литров крови из-за заррыва аорты

Новосибирские врачи спасли пенсионера, у которого разорвалась аорта
1:01
Здоровье

В Новосибирске врачи НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина успешно провели операцию по спасению жизни 75-летнего мужчины, который потерял много крови из-за разрыва аорты. Об этом сообщает Сиб.фм.

Новосибирские врачи спасли пенсионера, у которого разорвалась аорта
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По информации пресс-службы центра, пациент поступил в тяжёлом состоянии геморрагического шока. Врачи немедленно приступили к реанимации, включая непрямой массаж сердца и переливание крови.

Заведующий отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко сообщил, что бригада медиков была вызвана на место происшествия экстренно, и прогноз для пациента изначально был неблагоприятным.

Благодаря профессионализму и оперативным действиям врачей, операция прошла успешно, и серьёзных осложнений удалось избежать. После 36 дней лечения мужчина был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Уточнения

Ао́рта (лат. aorta, др.-греч. ἀορτή) — самый большой непарный артериальный сосуд большого круга кровообращения. Аорту подразделяют на три отдела: восходящую часть аорты, дугу аорты и нисходящую часть аорты, которая, в свою очередь, делится на грудную и брюшную части.
С 2024 года классифицируется как отдельный орган в рекомендациях «Европейской ассоциации кардиоторакальной хирургии» и «Обществе торакальных хирургов США».

Кровопоте́ря (потеря крови) — патологический процесс, развивающийся вследствие объёмного кровотечения либо вследствие донации, и характеризующийся комплексом патологических и приспособительных реакций на снижение объёма циркулирующей крови (ОЦК) и гипоксию, вызванную снижением транспорта кровью кислорода.

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района. Город областного значения, образует муниципальное образование город Новосибирск со статусом городского округа. Место нахождения Полномочного представительства Президента РФ в Сибирском федеральном округе, президиума Сибирского отделения Российской академии наук, Пятого апелляционного суда общей юрисдикции и Кассационного военного суда Российской Федерации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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