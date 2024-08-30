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На какие заболевания может указывать неприятный запах тела

Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз
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Здоровье

Особенности запахов тела могут указывать на наличие серьёзных заболеваний. В эфире радио"Говорит Москва" доктор медицинских наук Диана Генварская разъяснила, что такие симптомы могут быть связаны с ацидозом, диабетом и патологиями почек.

Врач Генварская: неприятный запах тела может указывать на ацидоз
Фото: flickr. com by Sean McGrath, CC BY 2.0

Согласно комментарию специалиста, запахи, исходящие изо рта, пота или выделений, таких как моча и кал, могут быть обусловлены состоянием лимфатической системы. Медики используют особенности запахов для диагностики заболеваний. Например, наличие запаха ацетона может указывать на ацидоз, а также может свидетельствовать о проблемах с диабетом и почками. Врач отметила, что в здоровом состоянии тело должно иметь приятный запах, напоминающий аромат роз.

Уточнения

Ацидоз (от лат. acidum — кислый) — смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН).

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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