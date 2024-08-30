На какие заболевания может указывать неприятный запах тела

Особенности запахов тела могут указывать на наличие серьёзных заболеваний. В эфире радио"Говорит Москва" доктор медицинских наук Диана Генварская разъяснила, что такие симптомы могут быть связаны с ацидозом, диабетом и патологиями почек.
Согласно комментарию специалиста, запахи, исходящие изо рта, пота или выделений, таких как моча и кал, могут быть обусловлены состоянием лимфатической системы. Медики используют особенности запахов для диагностики заболеваний. Например, наличие запаха ацетона может указывать на ацидоз, а также может свидетельствовать о проблемах с диабетом и почками. Врач отметила, что в здоровом состоянии тело должно иметь приятный запах, напоминающий аромат роз.
Ацидоз (от лат. acidum — кислый) — смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН).
Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.
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