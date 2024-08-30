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Врачи не заметили раковую опухоль у молодой пациентки

The Sun: врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у пациентки
1:30
Здоровье

Медики не обратили внимания на постоянные жалобы на здоровье 27-летней Киши Уолден, что привело к тому, что у неё не был вовремя диагностирован неизлечимый рак. Об этом случае, когда врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у молодой женщины, сообщает The Sun.

The Sun: врачи не заметили опухоль размером с теннисный мяч у пациентки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В начале 2023 года Уолден посетила своего врача с жалобами на ноющие боли в левом боку и нижней части живота. Она сама предполагала наличие синдрома поликистозных яичников, но врачи, выслушав её, успокоили, заявив, что такие симптомы нормальны для многих женщин, и порекомендовали ей улучшить диету и заняться физическими упражнениями.

Только спустя несколько месяцев, когда здоровье Уолден резко ухудшилось, ей назначили углубленное обследование, в ходе которого выявили "шоколадную кисту" на яичнике, наполненную менструальной кровью. Первоначально считалось, что это образование не злокачественное, однако результаты биопсии указали на наличие раковой опухоли размером 26 сантиметров.

Вскоре выяснилось, что рак, известный как муцинозная аденокарцинома, распространился метастазами в лёгкие и органы малого таза. У пациентки были удалены яичники, матка, аппендикс, шейка матки и 26 лимфатических узлов. Теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии.

Уточнения

Киста́ (от греч. κύστις «пузырь») — патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое.
 

Карцинома яичника — злокачественная опухоль, поражающая яичники. Может носить как первичный характер, когда основной очаг расположен в тканях яичника, так и вторичный (метастатический), с первичным очагом практически в любой части тела. К первичным поражениям относятся карцинома (70 % всех злокачественных опухолей яичника), герминогенные и стромальные опухоли полового тяжа, а также более редкие варианты. Метастатические поражения яичника встречаются достаточно часто: при опухолях эндометрия, молочной железы, толстой кишки, желудка и шейки матки.
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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