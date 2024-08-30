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Назван продукт, повышающий болевой порог и стрессоустойчивость

Биотехнолог Куликов: перец чили ускоряет метаболизм
1:40
Здоровье

Острый перец чили может не всем прийтись по вкусу, но именно его жгучесть делает этот овощ полезным и практически незаменимым при лечении ряда заболеваний. По словам заведующего кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Куликова, умеренное употребление острого перца повышает устойчивость к стрессу, увеличивает болевой порог, стимулирует аппетит, нормализует работу пищеварительной системы и ускоряет метаболизм.

Биотехнолог Куликов: перец чили ускоряет метаболизм
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

"К положительным свойствам чили можно отнести наличие ниацина, холина, фолиевой кислоты, тиамина, бета-каротина, пиридоксина, рибофлавина и аскорбиновой кислоты. Это источник минеральных веществ, среди них: марганец, железо, цинк, кальций и фосфор", — уточнил специалист в беседе с РИА Новости.

Кроме того, чили положительно влияет на работу мозга и печени, способствует нормализации кровообращения и укреплению нервной системы. В небольших количествах острый перец также помогает при аллергиях, бессоннице, простуде, астме, гепатите и атеросклерозе.

Однако не стоит чрезмерно увлекаться острым перцем. Избыточное его потребление может привести к кислотному рефлюксу и другим серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Особенно опасно употреблять чили тем, у кого есть заболевания, поражающие слизистую. Попадание сока перца на повреждённые ткани может вызвать сильное жжение, которое может перерасти в приступ удушья.

Уточнения

Рефлю́кс (лат. refluo — течь назад) — обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением.
 

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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