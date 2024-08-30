В Минздраве раскрыли леденящие душу подробности о тяжёлом течении болезни вейперов EVALI

Каждого третьего пациента с болезнью вейперов EVALI приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила в пятницу руководительница Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.
Накануне министерство здравоохранения напугало всех информацией о клинически похожей на COVID-19 болезни, которую вызывает вейпинг. Оказалось, новомодная хворь куда страшнее.
"EVALI — острое ингаляционное поражение лёгочной ткани. 95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких", — рассказала Гамбарян РИА Новости.
По её словам, болезнь официально была признана в США в 2019 году. За год там было госпитализировано более 2800 больных, 68 из которых умерли.
Аппарат ИВЛ — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.
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