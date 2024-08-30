В Минздраве раскрыли леденящие душу подробности о тяжёлом течении болезни вейперов EVALI

Каждый третий больной EVALI попадает на ИВЛ, сообщила врач Маринэ Гамбарян

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждого третьего пациента с болезнью вейперов EVALI приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщила в пятницу руководительница Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Накануне министерство здравоохранения напугало всех информацией о клинически похожей на COVID-19 болезни, которую вызывает вейпинг. Оказалось, новомодная хворь куда страшнее.

"EVALI — острое ингаляционное поражение лёгочной ткани. 95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких", — рассказала Гамбарян РИА Новости.

По её словам, болезнь официально была признана в США в 2019 году. За год там было госпитализировано более 2800 больных, 68 из которых умерли.

Уточнения

Аппарат ИВЛ — это медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.

