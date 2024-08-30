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В России программу медосмотров пополнили тестами на гепатит С

Минздрав России включил анализ на гепатит С в программу медосмотров
1:07
Здоровье

Начиная с 30 августа 2024 года, в России действует новый приказ Министерства здравоохранения, который значительно расширяет программу профилактических медицинских осмотров. Ключевым изменением является добавление тестов на гепатит С в список обязательных обследований. Информация об этом документе доступна на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздрав России включил анализ на гепатит С в программу медосмотров
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Согласно новым правилам, граждане старше 25 лет будут проходить тестирование на антитела к гепатиту С каждые 10 лет. Данная мера призвана обеспечить раннее выявление и профилактику заболевания, способствуя улучшению здоровья населения. Новый порядок проведения осмотров и диспансеризации вступает в силу немедленно и будет действовать до 1 июля 2027 года. Важно отметить, что приказом предусмотрены особые условия для ветеранов боевых действий, которые смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию без очереди.

Уточнения

Гепати́т (греч. ἡπατῖτις, от ἥπαρ — печень) — воспалительные заболевания печени различной, в том числе и вирусной этиологии. В общем смысле характеризует любое воспаление печени. 
 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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