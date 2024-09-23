Почему ваш завтрак может навредить: продукты, которые лучше избегать

Какие продукты опасно есть на завтрак

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак — это важнейший приём пищи, который должен зарядить вас энергией на весь день. Однако не все продукты, которые мы привыкли есть утром, действительно полезны для организма. Некоторые популярные варианты завтраков могут не только не дать пользы, но и навредить, если употреблять их натощак.

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Сладкие булочки и пирожные

Начинать утро с кофе и сладкой выпечки — привычка многих. Однако такой завтрак может привести к резкому скачку сахара в крови, за которым следует столь же стремительное его падение. Это вызывает чувство усталости и голода через короткое время после еды. К тому же избыток сахара с утра может негативно сказаться на работе поджелудочной железы.

Цитрусовые фрукты

Хотя цитрусовые богаты витамином С, они не являются лучшим выбором для утреннего приёма пищи. Их высокая кислотность может раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если есть их на пустой желудок, вызывая изжогу и дискомфорт. Людям с чувствительной пищеварительной системой лучше отложить употребление цитрусовых до более позднего времени.

Йогурт

Йогурт, хотя и считается полезным продуктом, богатым пробиотиками, может не оказаться идеальным для употребления натощак. В желудке он сталкивается с кислотой, которая уничтожает полезные бактерии, прежде чем они успевают принести пользу организму. Более того, многие магазинные йогурты содержат слишком много сахара, что делает их неподходящими для завтрака.

Бананы

Несмотря на питательность бананов, они не всегда подходят для утреннего приёма пищи. Бананы богаты магнием, который может нарушить баланс магния и кальция в организме, если есть их натощак. Это может вызвать сонливость и снизить концентрацию внимания.

Газированные напитки

Употребление газированных напитков утром может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Большинство из них содержит много сахара или искусственных подсластителей, что может отрицательно сказаться на уровне инсулина и энергии в течение дня.

Сырые овощи

Хотя овощи полезны, сырые овощи натощак могут вызвать раздражение слизистой желудка из-за содержания грубой клетчатки. Это может вызвать дискомфорт, поэтому лучше включать овощи в сбалансированное блюдо.

Острая пища

Острые блюда на завтрак могут повысить кислотность желудка и вызвать изжогу. Кроме того, они стимулируют выработку желудочного сока, что на голодный желудок может вызвать боль и дискомфорт.

Холодные напитки

Начало дня с ледяного напитка может замедлить пищеварение и уменьшить активность полезных бактерий в кишечнике, что приведёт к вздутию живота и дискомфорту. Лучше отдать предпочтение напиткам комнатной температуры или тёплым.

Кофе натощак

Для многих утро без кофе немыслимо, но пить его на пустой желудок может вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой оболочки желудка. Кроме того, кофеин натощак может вызвать резкий выброс кортизола, что приведёт к повышенной тревожности и нервозности.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C 6 H 8 O 6 , является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.





Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



