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Опасный уличный продукт: не только фастфуд

Почему сладкая вата на улице может быть опасной для здоровья
1:26
Здоровье

Люди привыкли считать, что уличная еда, особенно фастфуд, — основной источник проблем со здоровьем. Однако эксперты по здоровому питанию предупреждают, что далеко не только шаурма и другие виды уличной еды могут представлять опасность. Есть ещё один продукт, который также следует избегать — и это сладкая вата.

Почему сладкая вата на улице может быть опасной для здоровья
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Почему не стоит покупать сладкую вату на улице? Причина проста: на неё оседает уличная пыль.

Держать сладкую вату в чистоте, как и любое другое уличное блюдо, крайне сложно. Уличная пыль, вместе с пыльцой цветущих растений, может стать причиной аллергических реакций. Особенно опасно это в жаркую погоду, когда вероятность попадания аллергенов в еду увеличивается.

Кроме того, многие уличные продавцы не имеют санитарных книжек, что повышает риск заражения различными инфекциями. Цвет сладкой ваты тоже стоит учитывать: раньше она была только белой, теперь же используют пищевые красители и ароматизаторы, которые также могут вызвать аллергию.

Не стоит забывать, что одна порция сладкой ваты содержит около 10 граммов сахара, что особенно опасно для детей, склонных к диабету. Постоянное употребление сладких продуктов, таких как газировка, выпечка и десерты, может усилить эту предрасположенность.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.
 

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. Аллергия возникает у некоторых людей на обычно безвредные для большинства людей вещества, которые называются аллергенами, а сами аллергические реакции являются ненормальными реакциями иммунной системы на такие вещества. Возникает аллергия при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. При этом сенсибилизация не обязательно приводит к возникновению аллергии.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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