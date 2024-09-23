Стресс под контролем: как снизить давление без медикаментов

Три способа снизить давление без таблеток и диет

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Понизить кровяное давление можно не только с помощью диеты или медикаментов. Существуют и другие методы, которые рекомендованы специалистами.

Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Однако прежде чем воспользоваться этими рекомендациями, помните: народные средства не могут заменить профессиональную медицинскую помощь, диагностику и лечение. Если у вас возникают проблемы со здоровьем, всегда сначала обращайтесь к врачу.

Три быстрых метода снижения давления

Глубокое дыхание

Один из простых и действенных способов снизить давление — это выполнение упражнений на глубокое дыхание. При медленном и глубоком дыхании человек расслабляется, уровень стресса падает, а парасимпатическая нервная система активизируется, что приводит к снижению показателей давления.

Массаж

Массаж также является эффективным способом нормализации давления, особенно если уделить внимание таким зонам, как шея и плечевой пояс. Массаж способствует расслаблению мышц, улучшению кровообращения и снижению стресса, что в свою очередь стабилизирует артериальное давление.

Тёплый душ или ванна

Теплая вода оказывает расслабляющее действие на мышцы и расширяет кровеносные сосуды. Это улучшает кровообращение и способствует снижению давления. Для усиления эффекта расслабления и понижения давления можно использовать эфирные масла лаванды или розмарина.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериа́льное давление. Кроме него, выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наименьшим, диастолическим (от др.-греч. διαστολή «разрежение») и наибольшим, систолическим (от др.-греч. συστολή «сжатие»).





Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

