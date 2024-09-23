Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование Понграца объясняет странное поведение кошек
Раствор лимонной кислоты может вернуть здоровый цвет петунии
Биологи США описали новый вид антарктической рыбы-дракона
Новосибирск в авангарде дружбы с Африкой
Почему собака выбирает в семье "главного", и как стать для неё лидером: 7 важных советов
Джофф Элфик: как отличить английский загородный сад от других стилей
Эксперт Пономарёв: вместо досрочного погашения кредита положите деньги на депозит
Отшелушивающая маска с углём и желатином
Врач составила топ-10 бесполезных анализов

Стресс под контролем: как снизить давление без медикаментов

Три способа снизить давление без таблеток и диет
1:30
Здоровье

Понизить кровяное давление можно не только с помощью диеты или медикаментов. Существуют и другие методы, которые рекомендованы специалистами.

Три способа снизить давление без таблеток и диет
Фото: Flickr by agilemktg1, PDM

Однако прежде чем воспользоваться этими рекомендациями, помните: народные средства не могут заменить профессиональную медицинскую помощь, диагностику и лечение. Если у вас возникают проблемы со здоровьем, всегда сначала обращайтесь к врачу.

Три быстрых метода снижения давления

Глубокое дыхание

Один из простых и действенных способов снизить давление — это выполнение упражнений на глубокое дыхание. При медленном и глубоком дыхании человек расслабляется, уровень стресса падает, а парасимпатическая нервная система активизируется, что приводит к снижению показателей давления.

Массаж

Массаж также является эффективным способом нормализации давления, особенно если уделить внимание таким зонам, как шея и плечевой пояс. Массаж способствует расслаблению мышц, улучшению кровообращения и снижению стресса, что в свою очередь стабилизирует артериальное давление.

Тёплый душ или ванна

Теплая вода оказывает расслабляющее действие на мышцы и расширяет кровеносные сосуды. Это улучшает кровообращение и способствует снижению давления. Для усиления эффекта расслабления и понижения давления можно использовать эфирные масла лаванды или розмарина.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериа́льное давление. Кроме него, выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наименьшим, диастолическим (от др.-греч. διαστολή «разрежение») и наибольшим, систолическим (от др.-греч. συστολή «сжатие»).
 

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Секрет ресторанных голубцов: простой трюк для сочности и мягкости

Добавив немного сала в фарш для голубцов, вы получите невероятно сочное блюдо, которое порадует всех за столом.

Как выбрать капусту для голубцов и добиться идеальной мягкости
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
Пять устаревших элементов в интерьере, от которых стоит избавиться, чтобы дом выглядел современно
Уход за яблонями и грушами: что сделать осенью для сладкого урожая
Качество материалов и шума: что важно знать о китайских шинах
"План победы" над Россией Зеленского реализован не будет. США пора отступить Любовь Степушова Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества Дмитрий Плотников Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин
Как устранить коррозию на авто без визита в сервис
Основные признаки проблем с маслом в коробке передач, которые нельзя игнорировать
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Осенняя забота о лилиях: как подготовить их к холодам
Последние материалы
В Турции заявили о надежде на валюту БРИКС, которая сменит доллар
Джофф Элфик: как отличить английский загородный сад от других стилей
Эксперт Пономарёв: вместо досрочного погашения кредита положите деньги на депозит
Отшелушивающая маска с углём и желатином
Агроном: органическое земледелие спасёт истощённую почву
Врач составила топ-10 бесполезных анализов
Как просчитать, готовы ли вы завести собаку
Как на прогулке с собакой избежать её конфликта с проблемными сородичами
Эксперты назвали основные преимущества и недостатки установки раковины у окна на кухне
Врач объяснил, почему вы не теряете вес, несмотря на диету
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.