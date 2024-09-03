Как бокал вина может привести к подагре: мнение учёных

Свежие исследования подтвердили, что алкоголь ведёт к подагре

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление алкоголя не несёт человеку пользы, и злоупотребление может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Особенно опасно это в контексте развития подагры, болезненного вида воспалительного артрита, который возникает из-за накопления мочевой кислоты в суставах.

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Многие ошибочно полагают, что бокал белого вина или шампанского не способен причинить вред, считая эти напитки более "благородными". Однако учёные предупреждают, что это заблуждение.

Ранее считалось, что риск развития подагры возрастает вдвое у тех, кто употребляет алкоголь чаще одного раза в неделю, и особенно это касается мужчин.

Связь алкоголя и подагры

Последние исследования показали, что употребление шампанского, белого вина, пива, сидра и крепких спиртных напитков значительно повышает риск развития подагры. Более того, установлено, что крепкий алкоголь также повышает вероятность этого заболевания у женщин.

Как избежать проблем?

Чтобы снизить риск развития подагры, специалисты рекомендуют уменьшить потребление алкоголя и мяса, а также пить больше чистой воды. Хотя подагра редко приводит к летальному исходу, она может негативно влиять на здоровье сердца и сосудов, значительно ухудшая качество жизни.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение её выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови (гиперурикемия). Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов. Наряду с артритом, одним из основных клинических проявлений является поражение почек. Чаще подагра встречается у мужчин, но в последнее время всё больше распространяется и среди женщин. С возрастом заболеваемость увеличивается. Для лечения используются препараты, воздействующие на патогенетический механизм заболевания, а также препараты для симптоматического лечения.





Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.





Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.



