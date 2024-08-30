Бег или ходьба: что лучше для вашего здоровья

Исследования показали, что ходьба снижает риск заболеваний лучше бега

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самым простым и доступным способом улучшить фигуру и укрепить здоровье является спорт на свежем воздухе. Но стоит ли сразу надевать спортивную форму и пускаться в бег, если можно достичь тех же целей пешими прогулками?

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Еще в 2016 году американские учёные попытались выяснить, что лучше для здоровья и похудения — бег или пешие прогулки.

Преимущества бега

Бег — это один из самых популярных видов физической активности, который помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Этот факт актуален как для молодых людей, так и для пожилых.

Преимущества ходьбы

Исследования показали, что быстрая ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Для сравнения, бегуны получают защиту лишь на 4,5%. Однако важно учитывать, что бег оказывает большую нагрузку на суставы.

Рекомендации по ходьбе

Ученые советуют уделять скандинавской ходьбе 30-60 минут в день. Регулярные занятия повышают выносливость и способствуют сжиганию калорий. Для достижения лучших результатов необходимо постепенно увеличивать темп ходьбы до активного шага, избегая при этом одышки. Во время тренировки вы должны ощущать согревающий эффект, а на коже должна появляться лёгкая испарина. Ежедневно рекомендуется проходить от 6 до 10 километров.

Ходьба и похудение

В плане борьбы с лишним весом ходьба уступает бегу. Однако она безопаснее для общего здоровья, так как не требует идеально здоровой мышечной системы, сердца и лёгких. Любая физическая активность полезна для похудения, но для бега требуется более высокая физическая подготовка.

Уточнения

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.





Скандина́вская ходьба́ (англ. Nordic Walking — «северная ходьба», фин. Sauvakävely — «ходьба с палками») — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Некоторые считают её разновидностью фитнеса, иные — разновидностью спортивной ходьбы. В конце 1990-х годов стала популярна во многих странах мира.

