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Перхоть больше не проблема: три способа от экспертов

Эффективные способы избавиться от перхоти
1:24
Здоровье

Перхоть — это проблема, с которой может столкнуться каждый, и она способна доставить немало неприятных моментов. Решить эту проблему непросто. Часто борьба с перхотью требует немалых усилий и терпения, а результат не всегда очевиден. Однако существуют несколько проверенных способов, которые могут помочь в этом деле.

Эффективные способы избавиться от перхоти
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Три эффективных средства против перхоти


Кокосовое масло

Регулярное использование кокосового масла в виде масок перед мытьем головы может значительно уменьшить проявления перхоти. Для лучшего эффекта используйте качественное нерафинированное кокосовое масло. Нанесите его на волосы и оставьте на 15 минут перед смыванием.


Аспирин

Этот метод может показаться неожиданным, но он доказал свою эффективность. Просто разотрите пару таблеток аспирина в порошок и добавьте его в свой шампунь. Используйте этот состав как обычно и продолжайте свой стандартный уход за волосами.


Эфирное масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева широко известно своими полезными свойствами, и оно может стать вашим союзником в борьбе с перхотью. Соедините его с жирным миндальным маслом и вотрите смесь в кожу головы. Через 20 минут промойте волосы, чтобы удалить масло и остатки перхоти.

Уточнения

Пе́рхоть (медицинское название: лат. pityriasis — отруби) — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени. Чаще всего встречается на коже головы, покрытой обильным волосяным покровом. Перхоть является легкой клинической формой себорейного дерматита.
 

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие. Также ацетилсалициловая кислота является блокатором циклооксигеназы тромбоцитов (не путать с антикоагулянтами).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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