Учёные обнаружили связь сердечно-сосудистых патологий и запоров

Medicaldaily.com: запор увеличивает риск заболеваний сердца

Среди классических причин, вызывающих проблемы с сердечно-сосудистой системой, обычно называют избыточный вес, табакокурение и гипертонию. Однако новое научное исследование добавило в этот список ещё одну позицию — запоры. Они оказались тесно связаны с повышенной вероятностью серьёзных сердечных нарушений, включая сердечную недостаточность и инсульты.

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Широкомасштабное исследование, проведённое специалистами Школы биологических наук Университета Монаша в Мельбурне с участием 408 354 испытуемых, из которых 23 814 страдали запорами, подтвердило эту связь. Наблюдения показали, что у людей с запорами риск сердечного приступа превышает аналогичный показатель у здоровых людей более чем в два раза, как сообщает medicaldaily. com.

Также было установлено, что для лиц с высоким кровяным давлением наличие запора дополнительно увеличивает риск сердечных приступов на 34% по сравнению с теми, кто имеет только гипертонию.

В дополнение ко всему, исследователи нашли генетическую корреляцию между запорами и сердечно-сосудистыми болезнями. Это указывает на то, что общие генетические факторы могут быть основой обоих состояний. Такое открытие может способствовать дальнейшему изучению базовых механизмов, соединяющих здоровье желудочно-кишечного тракта и сердца. Согласно выводам учёных, это подчёркивает необходимость уделять большее внимание здоровью кишечника в стратегии предотвращения и лечения сердечных заболеваний.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.





Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

