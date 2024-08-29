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Учёные обнаружили связь сердечно-сосудистых патологий и запоров

Medicaldaily.com: запор увеличивает риск заболеваний сердца
Здоровье

Среди классических причин, вызывающих проблемы с сердечно-сосудистой системой, обычно называют избыточный вес, табакокурение и гипертонию. Однако новое научное исследование добавило в этот список ещё одну позицию — запоры. Они оказались тесно связаны с повышенной вероятностью серьёзных сердечных нарушений, включая сердечную недостаточность и инсульты.

Medicaldaily.com: запор увеличивает риск заболеваний сердца
Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Широкомасштабное исследование, проведённое специалистами Школы биологических наук Университета Монаша в Мельбурне с участием 408 354 испытуемых, из которых 23 814 страдали запорами, подтвердило эту связь. Наблюдения показали, что у людей с запорами риск сердечного приступа превышает аналогичный показатель у здоровых людей более чем в два раза, как сообщает medicaldaily. com.

Также было установлено, что для лиц с высоким кровяным давлением наличие запора дополнительно увеличивает риск сердечных приступов на 34% по сравнению с теми, кто имеет только гипертонию.

В дополнение ко всему, исследователи нашли генетическую корреляцию между запорами и сердечно-сосудистыми болезнями. Это указывает на то, что общие генетические факторы могут быть основой обоих состояний. Такое открытие может способствовать дальнейшему изучению базовых механизмов, соединяющих здоровье желудочно-кишечного тракта и сердца. Согласно выводам учёных, это подчёркивает необходимость уделять большее внимание здоровью кишечника в стратегии предотвращения и лечения сердечных заболеваний.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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