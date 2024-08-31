Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Виноградов рассказал, как выбрать хороший Kia Soul на вторичном рынке
Тушёная капуста с имбирём и соевым соусом: пошаговый рецепт
ГАИ предупреждает: где чаще всего проводятся скрытые проверки дачников
Какая популярная причёска способствует выпадению волос?
Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
Как неправильное обращение с дверями сокращает срок службы автомобиля
Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
Как приготовить классическую кабачковую икру
Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал

Учёные определили, какой объём оливкового масла способен нанести вред

Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки
1:19
Здоровье

Польза для здоровья от употребления оливкового масла первого холодного отжима значительна, однако важно ограничить количество, поскольку чрезмерное потребление может привести к повышению уровня холестерина, как отметили учёные из Университета Флориды и Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек в США.

Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, PDM

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, были испытаны 40 участников, которые каждый день употребляли продукты на основе оливкового масла первого отжима: одна группа выпивала четыре столовые ложки, а другая — одну.

После первой недели все участники наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП и других показателей кардиометаболического здоровья. Однако у группы с высоким потреблением оливкового масла уровень холестерина вскоре снова поднялся, в то время как у других добровольцев он продолжал снижаться.

Учёные подчеркнули, что для улучшения здоровья при использовании оливкового масла первого холодного отжима следует использовать его с умеренностью, поскольку высокое потребление может увеличить уровень холестерина. Рекомендуется употреблять данный продукт в количестве одной столовой ложки в день.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, ЛНП, англ. Low density lipoprotein, LDL) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашла применение индийским рупиям
ВСУ жалуются на новое изделие российских военных инженеров — дрон ZALA Z-20 Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самые сильные породы собак: топ-3
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Последние материалы
Какая популярная причёска способствует выпадению волос?
Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки
Секреты идеальных сырников: рецепт для завтрака
Как неправильное обращение с дверями сокращает срок службы автомобиля
Сердар Бердымухамедов утвердил проект на строительство газокомпрессорной станции с Calik Enerji
Как приготовить классическую кабачковую икру
Не только просушить: что ещё важно учесть, чтобы картофель хорошо перезимовал
Какие бренды автомобилей занимают лидирующие позиции в Китае
Как остановить выпадение волос осенью и снова сделать их густыми и красивыми?
Врач Горячев: лучше всего отдавать ребенка на спорт в шесть лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.