Учёные определили, какой объём оливкового масла способен нанести вред

Journal of the American Heart Association: достаточно одной столовой ложки масла в сутки

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Польза для здоровья от употребления оливкового масла первого холодного отжима значительна, однако важно ограничить количество, поскольку чрезмерное потребление может привести к повышению уровня холестерина, как отметили учёные из Университета Флориды и Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек в США.

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В исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association, были испытаны 40 участников, которые каждый день употребляли продукты на основе оливкового масла первого отжима: одна группа выпивала четыре столовые ложки, а другая — одну.

После первой недели все участники наблюдали снижение уровня холестерина ЛПНП и других показателей кардиометаболического здоровья. Однако у группы с высоким потреблением оливкового масла уровень холестерина вскоре снова поднялся, в то время как у других добровольцев он продолжал снижаться.

Учёные подчеркнули, что для улучшения здоровья при использовании оливкового масла первого холодного отжима следует использовать его с умеренностью, поскольку высокое потребление может увеличить уровень холестерина. Рекомендуется употреблять данный продукт в количестве одной столовой ложки в день.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.



Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, ЛНП, англ. Low density lipoprotein, LDL) — класс липопротеинов крови, являющийся наиболее атерогенным.

