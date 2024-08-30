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Развенчаны мифы о долголетии: не всё дело в здоровом образе жизни

Как генетика и удача влияют на продолжительность жизни
1:25
Здоровье

Исследователи развенчали популярные мифы о долголетии, показав, что его причины могут быть более случайными, чем принято думать. Иногда мы слышим истории о людях, которые прожили долгую жизнь, несмотря на привычки, явно не способствующие здоровью. Например, человек, который всю жизнь курил, не занимался спортом, но дожил до 100 лет. Однако, как утверждают учёные из Университета Брайтона, это скорее исключение, чем правило.

Как генетика и удача влияют на продолжительность жизни
Фото: Freepik by Ads, CC0

Специалисты уверены: не стоит ориентироваться на такие редкие примеры. Долголетие таких людей может быть объяснено двумя основными теориями.

Теория №1: везение

Некоторые люди доживают до преклонного возраста, несмотря на нездоровые привычки, просто потому, что им повезло. Их организм оказался необычайно устойчивым к воздействию негативных факторов.

Теория №2: генетика

Вторая теория объясняет долгую жизнь тех, кто игнорирует здоровый образ жизни, наличием генетически более крепкого организма. Это генетическое преимущество позволяет им сохранять здоровье и долголетие, несмотря на вредные привычки.

Кроме того, исследователи подчеркивают, что позитивное мировоззрение и оптимизм чаще присущи здоровым людям, что также может способствовать долгой жизни.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет. Термин «долголетие» часто применяется в демографии (науке, исследующей процессы воспроизводства населения), геронтологии (науке о закономерностях процессов старения), используется при разработке и описании методов увеличения продолжительности жизни.
 

Насле́дственность — способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. Благодаря этой способности все живые существа сохраняют в своих потомках характерные черты вида. Такая преемственность наследственных свойств обеспечивается передачей генетической информации. У эукариот материальными единицами наследственности являются гены, локализованные в хромосомах ядра и ДНК органелл. Наследственность наряду с изменчивостью обеспечивает постоянство и многообразие форм жизни и лежит в основе эволюции живой природы. Наследственность и изменчивость являются предметом изучения генетики.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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