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Опасное сочетание: что нельзя запивать газированной водой

Как газировка влияет на пищеварение после молочных продуктов
0:59
Здоровье

Многие считают, что газированная вода, будь то простая или минеральная, безопасна и подходит для употребления с любой едой. Особенно распространено мнение, что сладкие газированные напитки могут навредить организму, тогда как обычную газированную воду можно пить без опасений в любой ситуации.

Как газировка влияет на пищеварение после молочных продуктов
Фото: Wikimedia Commons by Ivy Main, CC BY-SA 3.0

Однако существует важное исключение, о котором стоит помнить. Не рекомендуется запивать газированной водой молочные продукты. Такое сочетание может вызвать резкий скачок кислотности в желудке, что, в свою очередь, может привести к дискомфорту, вздутию живота и даже сильной боли.

Если вы хотите избежать проблем с пищеварением, стоит отказаться от употребления газировки сразу после молока, кефира, творога, сметаны, сыра, мороженого и других молочных продуктов. В случае жажды после приёма таких продуктов лучше выбрать простую воду.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучие воды», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.
 

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению. Обычно используется молоко сельскохозяйственных животных, в первую очередь, коров, овец, верблюдов, яков и других.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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