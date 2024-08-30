Опасное сочетание: что нельзя запивать газированной водой

Как газировка влияет на пищеварение после молочных продуктов

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что газированная вода, будь то простая или минеральная, безопасна и подходит для употребления с любой едой. Особенно распространено мнение, что сладкие газированные напитки могут навредить организму, тогда как обычную газированную воду можно пить без опасений в любой ситуации.

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Однако существует важное исключение, о котором стоит помнить. Не рекомендуется запивать газированной водой молочные продукты. Такое сочетание может вызвать резкий скачок кислотности в желудке, что, в свою очередь, может привести к дискомфорту, вздутию живота и даже сильной боли.

Если вы хотите избежать проблем с пищеварением, стоит отказаться от употребления газировки сразу после молока, кефира, творога, сметаны, сыра, мороженого и других молочных продуктов. В случае жажды после приёма таких продуктов лучше выбрать простую воду.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучие воды», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.





Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению. Обычно используется молоко сельскохозяйственных животных, в первую очередь, коров, овец, верблюдов, яков и других.



