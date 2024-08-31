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Учёные раскрыли, какое вещество помогает в борьбе с раком

Nature Immunology: соль способна помочь усилить иммунную защиту
1:31
Здоровье

Учёные из университета Фридриха Шиллера в Йене, изучая продукты, способные защищать от рака, обнаружили, что соль может повышать иммунную защиту организма от онкологических заболеваний. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Nature Immunology.

Nature Immunology: соль способна помочь усилить иммунную защиту
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка, CC BY-SA 2.0

В современной онкологии адаптивная Т-клеточная терапия признана одним из наиболее эффективных методов лечения. Последние исследования показали, что ионы натрия способны существенно повысить эффективность работы Т-клеток. Интересно, что при раке молочной железы отмечается повышенное содержание натрия.

В ходе экспериментов учёные обрабатывали человеческие Т-клетки раствором соли, а затем помещали их в среду с раковыми клетками для культивирования. Аналогичные опыты были проведены на мышах.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение соли улучшает метаболическую готовность Т-клеток. Это связано с усилением поглощения глюкозы и аминокислот, что, в свою очередь, приводит к увеличению энергетического потенциала клеток.

Важно отметить, что суточная норма потребления соли не должна превышать 5 граммов, включая соль, добавленную в пищу. Превышение этой нормы может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление и отёки, отмечают авторы исследования.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Злока́чественная о́пухоль — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной». Злокачественная опухоль состоит из злокачественных клеток.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
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