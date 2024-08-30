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Забудьте о тошноте: как аромат цитрусовых спасает в дороге

Как предотвратить укачивание с помощью цитрусовых и эфирных масел
1:26
Здоровье

Многим людям знакома проблема укачивания в транспорте, которая мешает наслаждаться путешествиями. Существует множество способов борьбы с этой неприятностью, но мало кто знает, что правильный выбор еды или аромата может решить проблему.

Как предотвратить укачивание с помощью цитрусовых и эфирных масел
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Удивительно, но простое решение заключается в употреблении цитрусовых фруктов или их запахе, который может существенно облегчить состояние. Этот метод подходит даже тем, кто избегает еды перед поездкой.

Цитрусовые фрукты, такие как лимон, способны помочь уже своим ароматом. Вдыхание запаха цитрусовых в дороге может существенно снизить чувство тошноты.

Как это работает? Аромат лимона воздействует на лимбическую систему, которая ответственна за эмоции и поведение, тем самым подавляя неприятные ощущения.

Кроме того, цитрусовые стимулируют выработку слюны, что ослабляет приступы тошноты. Для достижения эффекта нужно вдыхать аромат глубоко и медленно, делая небольшую паузу перед каждым выдохом.

Само по себе глубокое и медленное дыхание успокаивает и отвлекает от внешних раздражителей. Если цитрусовые вам не по душе, можно воспользоваться мятой или имбирем, которые также помогут. А для удобства в поездке можно приобрести эфирное масло с любимым запахом.

Уточнения

Морска́я боле́знь (кинето́з, ука́чивание, боле́знь движе́ния) — ощущение тошноты из-за монотонных колебаний (впервые люди столкнулись с этим феноменом при морских путешествиях, откуда и название). Морская болезнь может появляться не только на водном транспорте, но и в автомобиле, автобусе, поезде, самолёте, притом сила проявления болезни зависит от силы укачивания, и чаще всего ныне с морской болезнью сталкиваются при езде в автомобилях, особенно если в это время читать, пользоваться смартфоном или находиться в слишком тёплой для помещения одежде. Иногда с ней сталкиваются дети при долгом качании на качелях (так называемая «качельная болезнь»).
 

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae). Самый известный представитель этой группы — род цитрус (Citrus), ряд видов которого (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин и некоторые другие) — широко распространённые садовые плодовые деревья, культивируемые в промышленных масштабах в странах с подходящим климатом; их плоды (гесперидии) ценятся за пищевые качества и являются важным экспортным товаром.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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